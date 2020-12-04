ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 75,1996 руб.

4 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 декабря, составляет 75,1996 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 41,55 коп.

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Палата представителей и Сенат американского Конгресса согласовали и внесли в проект оборонного бюджета США на 2021 год поправки, предусматривающие ужесточение санкций против газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". В распространенном совместном заявлении... В распространенном совместном заявлении... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 4734,73 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 55000,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $61,01 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Нефтяной рынок сейчас страдает от пандемии COVID-19 не так сильно, как во время первой волны, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе пресс-конференции. Страны ОПЕК+ надеются, что карантины скоро закончатся и не распространятся дальше тех... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили торги в четверг разнонаправленной динамикой. Давление на рынок оказало сообщение Dow Jones о том, что компания Pfizer Inc. пересмотрела план поставок вакцины от коронавируса на текущий год в связи с проблемами в цепи поставок.... Давление на рынок оказало сообщение Dow Jones о том, что компания Pfizer Inc. пересмотрела план поставок вакцины от коронавируса на текущий год в связи с проблемами в цепи поставок.... читать дальше

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Российские нефтяные компании подтвердили готовность нарастить добычу на 125 тыс. б/с согласно новой квоте, несмотря на зиму, сообщил вчера журналистам вице-премьер России Александр Новак после заседания ОПЕК+. "Если мы сегодня приняли решение о том, что мы увеличиваем... "Если мы сегодня приняли решение о том, что мы увеличиваем... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в четверг разнонаправленной динамикой. Инвесторы оценивали статистические данные и позитивные новости относительно вакцины от коронавируса, в то же время ожидая прогресса в переговорах между Великобританией и... Инвесторы оценивали статистические данные и позитивные новости относительно вакцины от коронавируса, в то же время ожидая прогресса в переговорах между Великобританией и... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 декабря, составляет 91,1946 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,06 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 декабря, составляет 75,1996 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 41,55 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 10:00 10:00 Объем промышленных заказов в Германии Объем промышленных заказов в Германии ... ... читать дальше

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Банк России зарегистрировал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями классов "А" и "Б" СФО "ТРФ-1", говорится в сообщении компании. Выпускам ценных бумаг присвоены регистрационные номера 4-01-00580-R и 4-02-00580-R соответственно. Выпускам ценных бумаг присвоены регистрационные номера 4-01-00580-R и 4-02-00580-R соответственно. Срок обращения... Срок обращения... читать дальше

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ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) выставило оферты на приобретение облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02, говорится в сообщениях компании. Период предъявления бумаг к выкупу - с 9:30 МСК 15 декабря 2020 года до 17:30 МСК 21 декабря. Дата приобретения - 22 декабря 2020... Период предъявления бумаг к выкупу - с 9:30 МСК 15 декабря 2020 года до 17:30 МСК 21 декабря. Дата приобретения - 22 декабря 2020... читать дальше

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"Роснано" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-002Р-05 объемом 5,5 млрд рублей на уровне 6,75% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,86% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,86% годовых. Сбор заявок прошел 3 декабря с 11:00... Сбор заявок прошел 3 декабря с 11:00... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 26,94 пункта (0,845%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3162,67 пункта. После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем... После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 49546,512 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 79,829 млрд руб., или на...

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