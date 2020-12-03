ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 декабря в размере 75,1996 руб.

3 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 декабря, составляет 75,1996 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 41,55 коп.

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 75 тыс., до 712 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 787 тыс., а не 778... Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 787 тыс., а не 778... читать дальше

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Авиакомпания "Россия" ведет переговоры с Росавиацией и авиационными властями Чехии, Германии и Франции об открытии новогодних рейсов из Петербурга в Прагу, Берлин, Мюнхен и Париж, сообщил "Интерфаксу" источник в руководстве авиакомпании. Речь идет о грузопассажирских... Речь идет о грузопассажирских... читать дальше

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декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 3 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-553 на 15 млрд 176,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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"Аэрофлот" продаст 51% акций в дальневосточной авиакомпании "Аврора" ее второму собственнику - Сахалинской области за 1 рубль, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства области Валерий Спиченко в ходе обсуждения бюджета в областной думе. "Первый этап - это... "Первый этап - это... читать дальше

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По итогам 2020 года пассажиропоток аэропорта "Пулково" снизится более чем на 40% относительно 2019 года, сообщил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор аэропорта) Евгений Ильин. "По... "По... читать дальше

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Индекс продовольственных цен ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в ноябре составил 105 пунктов, что на 3,9% больше, чем в октябре, и на 6,5% выше показателя ноября прошлого года. Месячный рост был самым резким с июля 2012 года, он поставил индекс... читать дальше

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В третьем квартале 2020 года экономика Бразилии выросла на рекордные 7,7% в поквартальном сравнении, свидетельствуют официальные данные. Во втором квартале бразильский ВВП упал на 9,6% на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Во втором квартале бразильский ВВП упал на 9,6% на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Аналитики в среднем ожидали... Аналитики в среднем ожидали... читать дальше

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Международные резервы России на 27 ноября составили $583,2 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 20 ноября международные резервы равнялись $584,9 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,7 млрд. По состоянию на 20 ноября международные резервы равнялись $584,9 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,7 млрд. Международные резервы представляют собой... Международные резервы представляют собой... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 23,73 пункта (0,744%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3165,88 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3192,68 (+0,1%) пункта,... читать дальше

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В ноябре 2020 г. российские АЭС увеличили производство электроэнергии на 7,15%, выработав 19,737 млрд кВт.ч против 18,42 млрд кВт.ч в ноябре прошлого года, сообщает АО "Концерн Росэнергоатом". С начала 2020 г. суммарная выработка 11 АЭС России составляет порядка 196,3... С начала 2020 г. суммарная выработка 11 АЭС России составляет порядка 196,3...

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,22/76,25 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 7 коп., Cредний курс продажи упал...

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За 9 месяцев этого года российские авиакомпании понесли убытки от продаж на сумму порядка 140 млрд руб., подсчитала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), объединяющая крупнейших перевозчиков, включая "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии". "Авиаперевозки... "Авиаперевозки... читать дальше

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В ноябре общее количество банкротств в США упало до минимального уровня за 14 лет, свидетельствуют данные юридической службы Epiq Systems Inc. Это обусловлено резким снижением числа банкротств физических лиц, в частности, в связи с правительственными программами поддержки... читать дальше

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"Трансконтейнер" "смотрит с осторожным оптимизмом в следующий год", сообщил первый вице-президент компании Виктор Марков в ходе форума "PRO//Движение. Сибирь" в четверг. "Мы понимаем, что есть целый ряд угроз развитию рынка контейнерных перевозок. Это и обсуждаемая в... "Мы понимаем, что есть целый ряд угроз развитию рынка контейнерных перевозок. Это и обсуждаемая в... читать дальше

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Инфляция в России складывается чуть выше прогноза ЦБ РФ, но экономическая ситуация не создает дополнительных долгосрочных проинфляционных рисков, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на съезде "Опоры России". "Мы видим, что инфляция чуть выше идет наших... "Мы видим, что инфляция чуть выше идет наших... читать дальше

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В пятницу, 4 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $60,75 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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