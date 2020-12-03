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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2213,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2180,33 млрд руб.
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03 декабря 2020 года 09:34
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2213,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2180,33 млрд руб.
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3 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 декабря составили по Российской Федерации 2213,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2062,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2598,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2411,4 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 3 декабря составили 2180,33 млрд руб. против 1582,14605 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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03 декабря 2020 года 11:36
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.03 декабря 2020 года 11:31
Выручка ПАО АФК "Система" 3-м квартале 2020 года составила 184,9 млрд рублей, что на 9,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении корпорации. Скорректированная OIBDA АФК увеличилась на 14% год к году - до 71,7 млрд рублей. Рентабельность по... читать дальше
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.03 декабря 2020 года 11:22
Процесс снижения рождаемости в РФ сохраняется, сам темп спада замедляется. "За январь-сентябрь 2020 года родилось 1 млн 69 тысяч детей, это на 47 тысяч детей меньше, чем за январь-сентябрь 2019 года", - сообщила заместитель министра труда и соцзащиты Ольга Баталина,... читать дальше
.03 декабря 2020 года 11:20
ВТБ разместит 3 декабря однодневные бонды серии КС-3-553 на 50 млрд руб. по цене 99,9896% от номинала
декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 3 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-553 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9896% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,81% годовых. Дисконтные... читать дальше
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Московская область установила ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом до 30 млрд руб. на уровне 5,95-6,05%
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ООО "Роял капитал" 3 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК проводит сбор заявок на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П05 объемом 75 млн рублей, говорится в сообщении компании. Организатор - ИК "Септем Капитал". Техразмещение запланировано на 8... читать дальше
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В России прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией за сутки обновил новый максимум и составил 28 тыс. 145 случаев, умерли 554 пациента, выписаны по выздоровлению 29,5 тыс. человек, что является рекордной величиной за весь период, следует из обнародованных сегодня данных... читать дальше
.03 декабря 2020 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 359 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4991 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4801 руб., максимальный -... читать дальше
.03 декабря 2020 года 10:56
ЦБ РФ 1 декабря продал валюту на 6,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты также составил 6,5 млрд рублей. Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть... читать дальше
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.03 декабря 2020 года 10:41
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К "Автодор" 8 декабря с 11:00 МСК до 16:00 МСК планирует провести сбор заявок на 5-летние облигации БО-003P-01 объемом 14 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 6,75-6,90% годовых. По... читать дальше
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