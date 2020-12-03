Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2213,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2180,33 млрд руб.

3 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 декабря составили по Российской Федерации 2213,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2062,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2598,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2411,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 3 декабря составили 2180,33 млрд руб. против 1582,14605 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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