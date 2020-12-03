03 декабря 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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3 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|13:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Октябрь 2020
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 22 по 28 ноября
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 15 по 21 ноября
|18:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Ноябрь 2020
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03 декабря 2020 года 11:36
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Томска на уровне "BBB(RU)" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства.
Рейтинг выпусков облигаций Томска серий 34006 и 34007 также подтвержден на уровне... читать дальше
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03 декабря 2020 года 11:31
Выручка ПАО АФК "Система" 3-м квартале 2020 года составила 184,9 млрд рублей, что на 9,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении корпорации.
Скорректированная OIBDA АФК увеличилась на 14% год к году - до 71,7 млрд рублей. Рентабельность по... читать дальше
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03 декабря 2020 года 11:24
ЭБ установил ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии ПБО-001Р-22 объемом не менее 20 млрд рублей на уровне не выше 6,05% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне не выше 6,14%... читать дальше
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03 декабря 2020 года 11:23
О "Роснано" установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-002Р-05 объемом до 6,5 млрд рублей на уровне не выше 6,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере не выше 6,86%... читать дальше
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03 декабря 2020 года 11:22
Процесс снижения рождаемости в РФ сохраняется, сам темп спада замедляется.
"За январь-сентябрь 2020 года родилось 1 млн 69 тысяч детей, это на 47 тысяч детей меньше, чем за январь-сентябрь 2019 года", - сообщила заместитель министра труда и соцзащиты Ольга Баталина,... читать дальше
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03 декабря 2020 года 11:20
декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 3 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-553 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9896% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,81% годовых.
Дисконтные... читать дальше
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03 декабря 2020 года 11:20
Московская область установила ориентир ставки 1-го купона 7-летнего выпуска облигаций серии 35016 объемом до 30 млрд рублей на уровне 5,95-6,05% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне... читать дальше
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03 декабря 2020 года 11:18
ООО "Роял капитал" 3 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК проводит сбор заявок на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П05 объемом 75 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Организатор - ИК "Септем Капитал".
Техразмещение запланировано на 8... читать дальше
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03 декабря 2020 года 11:14
Производство свиней в РФ к 2025 году достигнет 6 млн тонн (в живом весе), прогнозируют в Минсельхозе.
"К 2025 году общее производство свиней составит 6 млн тонн в живом весе, это почти на 2 млн тонн больше к показателю 2019 года", - говорится в приветствии первого... читать дальше
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03 декабря 2020 года 11:07
В России прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией за сутки обновил новый максимум и составил 28 тыс. 145 случаев, умерли 554 пациента, выписаны по выздоровлению 29,5 тыс. человек, что является рекордной величиной за весь период, следует из обнародованных сегодня данных... читать дальше
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03 декабря 2020 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 359 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4991 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,4801 руб., максимальный -... читать дальше
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03 декабря 2020 года 10:56
ЦБ РФ 1 декабря продал валюту на 6,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты также составил 6,5 млрд рублей.
Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть... читать дальше
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03 декабря 2020 года 10:48
"Роснефть" по итогам бурения осенью 2020 года открыла в Карском море 2 новых газовых месторождения с предварительными запасами 1,3 трлн куб. м., сообщили "Интерфаксу" в Минприроды.
Работы проводились на лицензионных участках Восточно-Приновоземельский-1 и 2, скважины... читать дальше
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03 декабря 2020 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2366 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,2892... читать дальше
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03 декабря 2020 года 10:41
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 3 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 124,6 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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03 декабря 2020 года 10:37
К "Автодор" 8 декабря с 11:00 МСК до 16:00 МСК планирует провести сбор заявок на 5-летние облигации БО-003P-01 объемом 14 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 6,75-6,90% годовых.
По... читать дальше
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