ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 75,6151 руб.

3 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 декабря, составляет 75,6151 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 70,52 коп.

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Томска на уровне "BBB(RU)" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Рейтинг выпусков облигаций Томска серий 34006 и 34007 также подтвержден на уровне... Рейтинг выпусков облигаций Томска серий 34006 и 34007 также подтвержден на уровне... читать дальше

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Выручка ПАО АФК "Система" 3-м квартале 2020 года составила 184,9 млрд рублей, что на 9,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении корпорации. Скорректированная OIBDA АФК увеличилась на 14% год к году - до 71,7 млрд рублей. Рентабельность по... Скорректированная OIBDA АФК увеличилась на 14% год к году - до 71,7 млрд рублей. Рентабельность по... читать дальше

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ЭБ установил ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии ПБО-001Р-22 объемом не менее 20 млрд рублей на уровне не выше 6,05% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне не выше 6,14%... Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне не выше 6,14%... читать дальше

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О "Роснано" установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-002Р-05 объемом до 6,5 млрд рублей на уровне не выше 6,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере не выше 6,86%... Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере не выше 6,86%... читать дальше

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Процесс снижения рождаемости в РФ сохраняется, сам темп спада замедляется. "За январь-сентябрь 2020 года родилось 1 млн 69 тысяч детей, это на 47 тысяч детей меньше, чем за январь-сентябрь 2019 года", - сообщила заместитель министра труда и соцзащиты Ольга Баталина,... "За январь-сентябрь 2020 года родилось 1 млн 69 тысяч детей, это на 47 тысяч детей меньше, чем за январь-сентябрь 2019 года", - сообщила заместитель министра труда и соцзащиты Ольга Баталина,... читать дальше

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декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 3 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-553 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9896% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,81% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,81% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Московская область установила ориентир ставки 1-го купона 7-летнего выпуска облигаций серии 35016 объемом до 30 млрд рублей на уровне 5,95-6,05% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне... Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне... читать дальше

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ООО "Роял капитал" 3 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК проводит сбор заявок на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П05 объемом 75 млн рублей, говорится в сообщении компании. Организатор - ИК "Септем Капитал". Организатор - ИК "Септем Капитал". Техразмещение запланировано на 8... Техразмещение запланировано на 8... читать дальше

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Производство свиней в РФ к 2025 году достигнет 6 млн тонн (в живом весе), прогнозируют в Минсельхозе. "К 2025 году общее производство свиней составит 6 млн тонн в живом весе, это почти на 2 млн тонн больше к показателю 2019 года", - говорится в приветствии первого... "К 2025 году общее производство свиней составит 6 млн тонн в живом весе, это почти на 2 млн тонн больше к показателю 2019 года", - говорится в приветствии первого... читать дальше

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В России прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией за сутки обновил новый максимум и составил 28 тыс. 145 случаев, умерли 554 пациента, выписаны по выздоровлению 29,5 тыс. человек, что является рекордной величиной за весь период, следует из обнародованных сегодня данных... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 359 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4991 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4801 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,4801 руб., максимальный -... читать дальше

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ЦБ РФ 1 декабря продал валюту на 6,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты также составил 6,5 млрд рублей. Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть... Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть... читать дальше

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"Роснефть" по итогам бурения осенью 2020 года открыла в Карском море 2 новых газовых месторождения с предварительными запасами 1,3 трлн куб. м., сообщили "Интерфаксу" в Минприроды. Работы проводились на лицензионных участках Восточно-Приновоземельский-1 и 2, скважины... Работы проводились на лицензионных участках Восточно-Приновоземельский-1 и 2, скважины... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2366 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,2892... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 3 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 124,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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К "Автодор" 8 декабря с 11:00 МСК до 16:00 МСК планирует провести сбор заявок на 5-летние облигации БО-003P-01 объемом 14 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 6,75-6,90% годовых. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 6,75-6,90% годовых. По... По... читать дальше

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