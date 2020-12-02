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02 декабря 2020 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5427 руб.

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2 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 720 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5427 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,4711 руб., максимальный - 11,5869 руб. Было заключено 376 сделок. Объем торгов составил 1504,57 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4989 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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