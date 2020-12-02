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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 20 ноября по 27 ноября на 679 тыс. баррелей, бензина - выросли на 3491 тыс. баррелей
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02 декабря 2020 года 18:31
Запасы нефти в США упали за период с 20 ноября по 27 ноября на 679 тыс. баррелей, бензина - выросли на 3491 тыс. баррелей
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2 декабря. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 679 тыс. баррелей - до 488,042 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 3491 тыс. баррелей и составили 233,638 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 3238 тыс. баррелей, достигнув 145,87 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1980 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 2000 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1500 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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.02 декабря 2020 года 18:31
Запасы нефти в США упали за период с 20 ноября по 27 ноября на 679 тыс. баррелей, бензина - выросли на 3491 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 679 тыс. баррелей - до 488,042 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 3491 тыс. баррелей и составили 233,638 млн баррелей,... читать дальше
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