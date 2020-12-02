Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,2501 руб.

2 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 664 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,2501 руб.

Минимальный курс евро составил 91,0825 руб., максимальный - 91,6425 руб. Было заключено 2748 сделок. Объем торгов составил 10256,33 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,295 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.