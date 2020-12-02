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02 декабря 2020 года 15:06
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 3 декабря
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2 декабря. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 3 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4456,05 (+48,62) руб./грамм; на серебро - 57,22 (+2,87) руб./грамм; на платину - 2440,8 (+31,21) руб./грамм; на палладий - 5878,35 (-10,66) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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