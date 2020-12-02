Учетные цены Банка России на драгметаллы с 3 декабря

2 декабря. FINMARKET.RU -РФ с 3 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4456,05 (+48,62) руб./грамм; на серебро - 57,22 (+2,87) руб./грамм; на платину - 2440,8 (+31,21) руб./грамм; на палладий - 5878,35 (-10,66) руб./грамм.

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Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне высокой нефти в ожидании решения ОПЕК+ по объемам добычи с нового года, в то время как внешние фондовые площадки подавали умеренные коррекционные сигналы после ралли. Индекс МосБиржи приблизился к отметке в 3190 пунктов, обновив... читать дальше

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Германская TUI Group, крупнейший туроператор Европы, достиг соглашения с частными инвесторами, банками и правительством Германии о выделении дополнительного пакета финансовой помощи на сумму 1,8 млрд евро. Как сообщается в пресс-релизе компании, она предпринимает... Как сообщается в пресс-релизе компании, она предпринимает... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Роял капитал" серии БО-П05 и включила его в третий уровень котировального списка, а также сектор компаний повышенного инвестиционного риска, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Правительство РФ уже сформулировало предложения по поддержке госкорпорации "Роснано", заявил президент России Владимир Путин. "Что касается вопросов, которые вы сейчас вскользь затронули, связанных с поддержкой компании, то, действительно, определенные предложения уже и... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 679 тыс. баррелей - до 488,042 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 3491 тыс. баррелей и составили 233,638 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 3491 тыс. баррелей и составили 233,638 млн баррелей,... читать дальше

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Стоимость железной руды растет на фоне высоких объемов производства стали в Китае. Во вторник стоимость сырья для выпуска стали достигла $133,05 за тонну, что является, по данным S&P Global Platts, рекордным показателем за 7 лет. При этом с начала ноября железная руда... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются, после того как накануне S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы. Поддержку рынку во вторник оказали надежды на принятие новых бюджетных стимулов в США после того, как группа конгрессменов от обеих партий предложила новый... Поддержку рынку во вторник оказали надежды на принятие новых бюджетных стимулов в США после того, как группа конгрессменов от обеих партий предложила новый... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует сохранение в 2021 году сложностей для банковского сектора Азербайджана. "Мы ожидаем, что общая деловая и операционная среда для банков в Азербайджане в 2021 году останется в целом такой же сложной, как и в... "Мы ожидаем, что общая деловая и операционная среда для банков в Азербайджане в 2021 году останется в целом такой же сложной, как и в... читать дальше

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Общий объем торгов на "Московской бирже" в ноябре увеличился на 30% по сравнению с ноябрем 2019 года и составил 81,4 трлн рублей, показав рост на всех рынках биржи, говорится в сообщении организатора торгов. Общий оборот рынков "Московской биржи" по итогам января-ноября... Общий оборот рынков "Московской биржи" по итогам января-ноября... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Росбанка на уровне "ВВВ". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". Краткосрочный РДЭ банка был сохранен на отметке "F2", рейтинг устойчивости -... Краткосрочный РДЭ банка был сохранен на отметке "F2", рейтинг устойчивости -... читать дальше

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Б "Ренессанс кредит" 8 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии БО-04 с офертой через 3 года объемом не более 2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона установлен на... Ориентир ставки 1-го купона установлен на... читать дальше

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Производство вакцины от коронавируса дает возможность начать массовую вакцинацию в России уже на следующей неделе, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по открытию многофункциональных медцентров Минобороны в режиме видеоконференции. Он отметил, что в ближайшее время... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4553 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,6639 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,375 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 75,375 руб.,... читать дальше

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Группа "Черкизово", один из крупных производителей мясной продукции в РФ, в этом году увеличит экспорт на 70% (в натуральном выражении). Такой результат связан в первую очередь с наращиванием экспорта птицеводческой продукции в страны Азии и СНГ, сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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овкомбанк установил ставку 1-го купона годовых облигаций серии БО-П03 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,00% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на выпуск прошел 2 декабря с 11:00 до 15:00 МСК. Сбор заявок на выпуск прошел 2 декабря с 11:00 до 15:00 МСК. Ставке соответствует доходность к... Ставке соответствует доходность к... читать дальше

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Более 340 компаний были зарегистрированы на фондовых биржах Шанхая и Шэньчжэня с начала этого года, заявил заместитель председателя Китайского комитета по контролю над ценными бумагами Янь Цинминь на банковской конференции. Акции почти 180 из них торгуются на площадке для... читать дальше

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