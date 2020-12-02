ЦБ РФ установил курс евро с 2 декабря в размере 91,3096 руб.

2 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 2 декабря, составляет 91,3096 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,59 коп.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 декабря, составляет 91,3052 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,44 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 декабря, составляет 75,6151 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 70,52 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Строительств Центральной кольцевой автомобильной дороги вокруг Москвы будет на 90% закончено уже в текущем году, заявил сегодня вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая в Совете Федерации. "В этом году 90% ЦКАДа будет закончено. Останется маленький участок 25 км, который... "В этом году 90% ЦКАДа будет закончено. Останется маленький участок 25 км, который... читать дальше

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Старший банкир ВЭБа Константин Вышковский считает, что реформа институтов развития, предполагающая переход части организаций под управление ВЭБа, не ограничит их возможности по привлечению средств на рынках заемного капитала. "Дорожные карты реформы институтов развития... "Дорожные карты реформы институтов развития... читать дальше

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Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что средняя ставка по ипотеке в России должна быть снижена до 4-5%, как во многих странах, которые достигли больших показателей по жилищному строительству. "Мы ставим задачу: продолжение программы ипотеки и по возможности снижение... "Мы ставим задачу: продолжение программы ипотеки и по возможности снижение... читать дальше

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В ноябре т.г. потребление электроэнергии в целом по России составило 93,8 млрд кВт.ч, что на 2,8% меньше аналогичного показателя 2019 года, свидетельствуют оперативные данные АО "СО ЕЭС". Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в ноябре составило 92,4 млрд... читать дальше

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Экс-председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен, выдвинутая избранным президентом США Джо Байденом на пост министра финансов страны, заявила о необходимости быстрого принятия мер в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавируса. Совокупность... Совокупность... читать дальше

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Экономике США потребуется поддержка со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) в течение продолжительного периода времени, полагает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли. Дейли сказала в ходе онлайн-выступления, что ключевые ставки,... Дейли сказала в ходе онлайн-выступления, что ключевые ставки,... читать дальше

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декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 2 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-552 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9896% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,81% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,81% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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"ДОМ.РФ Ипотечный агент" 7 декабря проведет сбор заявок на ипотечные облигации с поручительством АО "ДОМ.РФ", сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - премия около 140 базисных пунктов в ОФЗ сопоставимой дюрации. Ожидаемая дюрация... Ориентир ставки 1-го купона - премия около 140 базисных пунктов в ОФЗ сопоставимой дюрации. Ожидаемая дюрация... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3699 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,6151 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 снизился на 70,52 коп. и составил 75,6151 руб. Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по сравнению с уровнем,... Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по сравнению с уровнем,... читать дальше

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В этом году в США более половины рекламных расходов впервые будет приходиться на онлайн-платформы, включая Google и Facebook, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные GroupM. Согласно прогнозу агентства, рекламодатели потратят на рекламу в интернете $110,1... Согласно прогнозу агентства, рекламодатели потратят на рекламу в интернете $110,1... читать дальше

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Совет Федерации одобрил закон о дистанционной работе. Документ дает в Трудовом кодексе (ТК) определения понятий дистанционной (удаленной) работы, временной и комбинированной дистанционной работы. Так, дистанционной работой является выполнение трудовых обязанностей вне... Так, дистанционной работой является выполнение трудовых обязанностей вне... читать дальше

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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил о планах переформатирования пенсионной системы с акцентом на частные сбережения. "Для сохранения стабильности пенсионного обеспечения предстоит переформатировать пенсионную систему. Для этого будет максимально... "Для сохранения стабильности пенсионного обеспечения предстоит переформатировать пенсионную систему. Для этого будет максимально... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 25 тыс. 345 случаев, зафиксирован антирекорд по подтвержденным летальным исходам: умерли за сутки 589 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду. "За последние сутки в... "За последние сутки в... читать дальше

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