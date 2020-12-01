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01 декабря 2020 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,1833 руб.
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1 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 84 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,1833 руб. Минимальный курс евро составил 90,85 руб., максимальный - 91,46 руб. Было заключено 3325 сделок. Объем торгов составил 12864,05 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,97 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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