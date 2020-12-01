Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,1833 руб.

1 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 84 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,1833 руб.

Минимальный курс евро составил 90,85 руб., максимальный - 91,46 руб. Было заключено 3325 сделок. Объем торгов составил 12864,05 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,97 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.