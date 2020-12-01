ЦБ РФ установил курс евро с 2 декабря в размере 91,3096 руб.

1 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 2 декабря, составляет 91,3096 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,59 коп.

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В 3-м квартале авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") сократила выручку на 18% - до 15,8 млрд руб., следует из презентации к телефонной конференции "Аэрофлота" для инвесторов и аналитиков. Операционные расходы компании при этом уменьшились на 12% - до 10,5... Операционные расходы компании при этом уменьшились на 12% - до 10,5... читать дальше

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В ближайшие 10 лет "Норникель" планирует инвестировать более $27 млрд в рамках стратегии роста и реализации проектов по решению экологических проблем, говорится в сообщении компании. Из них около $5,5 млрд будет направлено на проекты по снижению негативного влияния на... Из них около $5,5 млрд будет направлено на проекты по снижению негативного влияния на... читать дальше

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ВТБ в октябре заработал 5,4 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 3,6 раза меньше финансового результата в октябре прошлого года, говорится в сообщении госбанка. Чистая прибыль ВТБ в целом за 10 месяцев составила 64,5 млрд рублей, сократившись в 2,3 раза год к... Чистая прибыль ВТБ в целом за 10 месяцев составила 64,5 млрд рублей, сократившись в 2,3 раза год к... читать дальше

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"Газпром" создает специализированную дочернюю компанию "Газпром водород" для реализации проектов в этой области, заявил начальник управления энергосбережения и экологии "Газпрома" Александр Ишков на Водородной конференции Немецко-Российского сырьевого форума. "Мы... "Мы... читать дальше

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Первые торги декабря американские фондовые индексы начали в зеленой зоне. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:38 мск поднялся на 329,12 пункта (1,11%) и составил 29967,76 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на 37,68 пункта (1,04%) - до 3659,31 пункта. Nasdaq... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:38 мск поднялся на 329,12 пункта (1,11%) и составил 29967,76 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на 37,68 пункта (1,04%) - до 3659,31 пункта. Nasdaq... читать дальше

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в 3-й декаде ноября снизилось до 4,44% после роста во 2-й декаде до максимальных... читать дальше

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Крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования UnitedHealth Group Inc. улучшила прогноз финансовых показателей. Теперь ожидается, что выручка по итогам 2020 года составит около $257 млрд, чистая прибыль - в районе $15,9 в расчете на акцию, скорректированная прибыль -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 132 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,1256 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,72 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 75,72 руб.,... читать дальше

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Сбербанк России ожидает снижения чистой процентной маржи в рамках новой стратегии на 2021-2023 годы на 80-100 базисных пунктов (б.п.), сообщила старший вице-президент, финансовый директор банка Александра Бурико в ходе Дня инвестора. "С учетом того, что мы вошли в зону... "С учетом того, что мы вошли в зону... читать дальше

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ООО "Промомед ДМ" в декабре планирует собирать заявки на дебютный выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 0,5-1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Поручитель по выпуску - АО... Поручитель по выпуску - АО... читать дальше

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В ноябре цены на жилье в Великобритании подскочили на максимальную величину почти за 6 лет, при этом наиболее сильно подорожали дома, расположенные в национальных парках. Средняя стоимость жилья выросла на 0,9% относительно октября, свидетельствуют данные крупнейшего... Средняя стоимость жилья выросла на 0,9% относительно октября, свидетельствуют данные крупнейшего... читать дальше

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"Газпром" обсуждает возможность продажи акций "Газпром нефти" на рынке, заявил CFO "Газпром нефти" Алексей Янкевич в ходе диалога с инвесторами, организованного "ВТБ Мои инвестиции". "Хотелось бы, чтобы "Газпром нефть" вошла в индексы, но для этого надо 10% free float,... "Хотелось бы, чтобы "Газпром нефть" вошла в индексы, но для этого надо 10% free float,... читать дальше

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Президент России Владимир Путин назвал создание спроса на отечественную нефтехимическую продукцию одной из актуальных задач для развития отрасли. "Рынок нужно создавать, собственный формировать рынок, прежде всего, внутренний", - заявил глава государства на совещании... "Рынок нужно создавать, собственный формировать рынок, прежде всего, внутренний", - заявил глава государства на совещании... читать дальше

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ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) разместило 3-летние облигации серии 001Р-06 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,8% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,98% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,98% годовых. Сбор заявок на выпуск... Сбор заявок на выпуск... читать дальше

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Министерство труда США начнет указывать на неточность еженедельных данных о количестве американцев, получающих пособие по безработице, после того, как Счетная палата страны (US Government Accountability Office, GAO) обратила внимание на эту проблему. Как отмечается в... Как отмечается в... читать дальше

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Глава секретариата кабинета министров Великобритании Майкл Гоув выразил надежду на то, что Лондон и Брюссель смогут договориться об условиях торгового соглашения, но призвал компании ускорить подготовку к новому формату отношений с учетом любых вариантов. Гоув выступил... Гоув выступил... читать дальше

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