.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2819,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1572,74 млрд руб.
.
01 декабря 2020 года 09:39
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2819,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1572,74 млрд руб.
|0
1 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 декабря составили по Российской Федерации 2819,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2639 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2604 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2416,9 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 1 декабря составили 1572,74 млрд руб. против 1578,89479 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
01 декабря 2020 года 11:25
Резервный банк Австралии (RBA) сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне по итогам заседания во вторник, но просигнализировал о росте уверенности в будущем на фоне восстановления экономики. Базовая ставка оставлена на уровне 0,1% годовых, целевая доходность... читать дальше
.01 декабря 2020 года 11:19
Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО составил в 3-м квартале 21,1 млрд руб. на фоне падения выручки на 60%
Выручка "Аэрофлота" по МСФО в 3-м квартале 2020 года упала на 60% в годовом сравнении, до 84,9 млрд руб., сообщила компания. Выручка от пассажирских перевозок снизилась в отчетном периоде на 61%, до 74 млрд руб., от грузовых перевозок - увеличилась на 0,6%, до 4,85... читать дальше
.01 декабря 2020 года 11:12
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 26,4 тыс. случаев, подтверждено рекордное количество летальных исходов - 569, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник. "За последние сутки в России подтвержденных случаев... читать дальше
.01 декабря 2020 года 11:06
ВВП Швейцарии в третьем квартале 2020 года вырос на 7,2% по сравнению с предыдущим кварталом - максимальными темпами, по крайней мере, с 1980 года, свидетельствуют официальные данные. Во втором квартале, на пике пандемии коронавируса, объем швейцарской экономики рухнул на... читать дальше
.01 декабря 2020 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 579 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6395 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3501 руб., максимальный -... читать дальше
.01 декабря 2020 года 10:54
ВВП Латвии в 3-м квартале снизился на 2,6% по сравнению с 3-м кварталом 2019 года (без поправки на сезонность, в сравнительных ценах). Согласно данным, опубликованным статдепартаментами стран Балтии, это худший показатель среди трех стран. Экономика Литвы снизилась в... читать дальше
.01 декабря 2020 года 10:53
ООО "Концессии водоснабжения" (Волгоград) допустило техдефолт, не исполнив обязательство по выплате 3-го купонного дохода, а также погашению части номинальной стоимости облигаций 5-й серии на общую сумму 195,877 млн рублей, говорится в сообщении компании. Размер... читать дальше
.01 декабря 2020 года 10:48
Экономика Южной Кореи в 3-м квартале 2020 года выросла на 2,1% по сравнению с тремя предыдущими месяцами после падения на 3,2% во 2-м квартале, свидетельствуют окончательные данные Банка Кореи. Темпы роста оказались выше предварительно объявленных 1,9% и превзошли... читать дальше
.01 декабря 2020 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1108 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 76,2959... читать дальше
.01 декабря 2020 года 10:41
В предстоящем году будут увеличены объемы поддержки семей с детьми, проиндексированы все социальные выплаты и полностью сохранены льготы, предоставляемые москвичам в неденежной форме, сообщается в пресс-релизе департамента финансов столицы. Важнейшей задачей в условиях... читать дальше
.01 декабря 2020 года 10:33
По итогам 3-го финансового квартала, завершившегося 31 октября, выручка американской Zoom Video Communications, предоставляющей услуги удаленной конференц-связи, составила $777,2 млн по сравнению со $166,6 млн за сопоставимый период прошлого года. Таким образом, квартальная... читать дальше
.01 декабря 2020 года 10:26
За девять месяцев 2020 года объем инвестиций в основной капитал в столице составил 1,9 трлн рублей. Это на 11,5% выше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщается в пресс-релизе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, в котором... читать дальше
.01 декабря 2020 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,61 пункта (0,277%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3116,19 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 5,25 пункта (0,41%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.01 декабря 2020 года 10:20
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 76,2708 руб. По отношению к последней сделке в понедельник доллар снизился почти на 12 копеек. Тем временем к курсу, установленному Банком... читать дальше
.01 декабря 2020 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 857 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 76,2708... читать дальше
.01 декабря 2020 года 10:12
Выбросы углекислого газа на территории ЕС уменьшились на 24% по сравнению с показателями 1990 года, сообщила Еврокомиссия в своем годовом отчете о борьбе с изменением климата в понедельник. В докладе отмечается, что объем выбросов СО2 в 2019 году уменьшился на 3,7% по сравнению... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.