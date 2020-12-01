ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 91,2037 руб.

1 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 1 декабря, составляет 91,2037 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 74,08 коп.

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Резервный банк Австралии (RBA) сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне по итогам заседания во вторник, но просигнализировал о росте уверенности в будущем на фоне восстановления экономики. Базовая ставка оставлена на уровне 0,1% годовых, целевая доходность... читать дальше

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Выручка "Аэрофлота" по МСФО в 3-м квартале 2020 года упала на 60% в годовом сравнении, до 84,9 млрд руб., сообщила компания. Выручка от пассажирских перевозок снизилась в отчетном периоде на 61%, до 74 млрд руб., от грузовых перевозок - увеличилась на 0,6%, до 4,85... Выручка от пассажирских перевозок снизилась в отчетном периоде на 61%, до 74 млрд руб., от грузовых перевозок - увеличилась на 0,6%, до 4,85... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 26,4 тыс. случаев, подтверждено рекордное количество летальных исходов - 569, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник. "За последние сутки в России подтвержденных случаев... "За последние сутки в России подтвержденных случаев... читать дальше

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ВВП Швейцарии в третьем квартале 2020 года вырос на 7,2% по сравнению с предыдущим кварталом - максимальными темпами, по крайней мере, с 1980 года, свидетельствуют официальные данные. Во втором квартале, на пике пандемии коронавируса, объем швейцарской экономики рухнул на... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 579 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6395 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3501 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,3501 руб., максимальный -... читать дальше

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ВВП Латвии в 3-м квартале снизился на 2,6% по сравнению с 3-м кварталом 2019 года (без поправки на сезонность, в сравнительных ценах). Согласно данным, опубликованным статдепартаментами стран Балтии, это худший показатель среди трех стран. Экономика Литвы снизилась в... Согласно данным, опубликованным статдепартаментами стран Балтии, это худший показатель среди трех стран. Экономика Литвы снизилась в... читать дальше

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ООО "Концессии водоснабжения" (Волгоград) допустило техдефолт, не исполнив обязательство по выплате 3-го купонного дохода, а также погашению части номинальной стоимости облигаций 5-й серии на общую сумму 195,877 млн рублей, говорится в сообщении компании. Размер... Размер... читать дальше

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Экономика Южной Кореи в 3-м квартале 2020 года выросла на 2,1% по сравнению с тремя предыдущими месяцами после падения на 3,2% во 2-м квартале, свидетельствуют окончательные данные Банка Кореи. Темпы роста оказались выше предварительно объявленных 1,9% и превзошли... Темпы роста оказались выше предварительно объявленных 1,9% и превзошли... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1108 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 76,2959... читать дальше

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В предстоящем году будут увеличены объемы поддержки семей с детьми, проиндексированы все социальные выплаты и полностью сохранены льготы, предоставляемые москвичам в неденежной форме, сообщается в пресс-релизе департамента финансов столицы. Важнейшей задачей в условиях... Важнейшей задачей в условиях... читать дальше

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По итогам 3-го финансового квартала, завершившегося 31 октября, выручка американской Zoom Video Communications, предоставляющей услуги удаленной конференц-связи, составила $777,2 млн по сравнению со $166,6 млн за сопоставимый период прошлого года. Таким образом, квартальная... читать дальше

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За девять месяцев 2020 года объем инвестиций в основной капитал в столице составил 1,9 трлн рублей. Это на 11,5% выше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщается в пресс-релизе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, в котором... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,61 пункта (0,277%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3116,19 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 5,25 пункта (0,41%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 5,25 пункта (0,41%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 76,2708 руб. По отношению к последней сделке в понедельник доллар снизился почти на 12 копеек. Тем временем к курсу, установленному Банком... По отношению к последней сделке в понедельник доллар снизился почти на 12 копеек. Тем временем к курсу, установленному Банком... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 857 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 76,2708... читать дальше

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Выбросы углекислого газа на территории ЕС уменьшились на 24% по сравнению с показателями 1990 года, сообщила Еврокомиссия в своем годовом отчете о борьбе с изменением климата в понедельник. В докладе отмечается, что объем выбросов СО2 в 2019 году уменьшился на 3,7% по сравнению... читать дальше

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