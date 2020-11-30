Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,1749 руб.

30 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6876 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,1749 руб.

Минимальный курс евро составил 91,0325 руб., максимальный - 91,315 руб. Была заключена 3071 сделка. Объем торгов составил 9588,04 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,135 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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