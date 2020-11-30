Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 декабря

30 ноября. FINMARKET.RU -РФ с 1 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4341,07 (-68,67) руб./грамм; на серебро - 56,68 (-0,29) руб./грамм; на платину - 2359,24 (+22,73) руб./грамм; на палладий - 5889,52 (+60,43) руб./грамм.

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Сбербанк России планирует нарастить кредиты населению в 2021 году на 13-15%, корпоративные - на 7-9%, оба показателя планируются на уровне всего банковского сектора РФ, сообщила финансовый директор Сбербанка Александра Бурико в ходе презентации новой трехлетней стратегии... читать дальше

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Переговоры ОПЕК о возможном продлении текущих квот на добычу нефти с января 2021 года, а не ее увеличении, не будут легкими, заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане в интервью иранскому журналисту Резе Занди. "Вряд ли у нас будет легкое заседание. Некоторые участники выступают... читать дальше

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0 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 30 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-550 на 10 млрд 183,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Сбербанк намерен уже по итогам 2023 года войти в топ-3 или топ-5 игроков рынка e-commerce с общим оборотом в 500 млрд рублей, сообщил первый заместитель председателя правления банка Лев Хасис в рамках "Дня инвестора". По его словам, в дальнейшем компания сможет завоевать... читать дальше

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ЦБ РФ прогнозирует снижение инвестиций в основной капитал в РФ в 4-м квартале. "В 4-м квартале 2020 г. ожидается дальнейшее ослабление инвестиционной активности в годовом выражении. Это связано с высокой инерционностью показателя из-за ограниченных возможностей пересмотра... читать дальше

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Количество участников добровольной пенсионной системы сокращается третий квартал подряд: в июле-сентябре 2020 года снижение составило почти 13 тыс. человек, до 6,2 млн клиентов, говорится в "Обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов", подготовленном Банком... читать дальше

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Республиканский бюджет Белоруссии в январе-октябре 2020 года исполнен с дефицитом в размере 0,6 млрд белорусских рублей (0,5% ВВП), говорится в сообщении министерства финансов. Дефицит бюджета по итогам 10 месяцев заметно снизился по сравнению с показателем за... Дефицит бюджета по итогам 10 месяцев заметно снизился по сравнению с показателем за... читать дальше

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Сбербанк России направит на развитие нефинансовых сервисов в 2021-2023 годах инвестиции в размере около 4% капитала, большая часть пойдет на электронную коммерцию, сообщил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис на "Дне инвестора". "За три года он (доход... "За три года он (доход... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 30 пункта (0,955%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3112,68 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3134,63 (-0,26%) пункта,... читать дальше

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В ноябре 2020 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, снизились на 0,3% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В октябре цены в Германии... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,26/77,24 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 54 коп., Cредний курс продажи...

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Сбербанк к 2023 году планирует проверить всех заемщиков на предмет критериев ответственного инвестирования (ESG), заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин в ходе презентации новой стратегии группы. ESG - принципы работы компании, основанные на защите... ESG - принципы работы компании, основанные на защите... читать дальше

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Выходные после Дня Благодарения в США оправдали ожидания, оказавшись самым оживленным периодом путешествий с начала пандемии коронавируса, чему способствовали хорошая погода и более низкие цены на бензин, которые побудили некоторых американцев перемещаться на автомобиле, а не на... читать дальше

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АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-16 объемом 5 млрд рублей на уровне 6,10% годовых и облигаций серии 001Р-17 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом... читать дальше

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Сбербанк России не планирует значительно сокращать сеть, так как она нужна для продвижения продуктов экосистемы, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф в интервью Bloomberg TV. "Если бы мы были только банком, то, возможно, мы бы сокращали сеть, но... "Если бы мы были только банком, то, возможно, мы бы сокращали сеть, но... читать дальше

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Во вторник, 1 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 5128,31 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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