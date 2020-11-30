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Главная / Все новости / Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 30 ноября составил 76,1999 руб.
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30 ноября 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 30 ноября составил 76,1999 руб.
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30 ноября. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 2098 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 76,1999 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара вырос на 3400 пунктов. Минимальная цена 76,1325 руб., максимальная - 76,3975 руб. Было заключено 11329 сделок. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 60246 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,1625 руб. за доллар. С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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Во вторник, 1 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 5128,31 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
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