30 ноября 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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30 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Октябрь 2020
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Октябрь 2020
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Ноябрь 2020
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Ноябрь 2020
|16:30
|Цены производителей в Канаде
|Октябрь 2020
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Ноябрь 2020
Это автоматическое сообщение.
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30 ноября 2020 года 17:06
Сбербанк России планирует нарастить кредиты населению в 2021 году на 13-15%, корпоративные - на 7-9%, оба показателя планируются на уровне всего банковского сектора РФ, сообщила финансовый директор Сбербанка Александра Бурико в ходе презентации новой трехлетней стратегии... читать дальше
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30 ноября 2020 года 16:57
Переговоры ОПЕК о возможном продлении текущих квот на добычу нефти с января 2021 года, а не ее увеличении, не будут легкими, заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане в интервью иранскому журналисту Резе Занди. "Вряд ли у нас будет легкое заседание. Некоторые участники выступают... читать дальше
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30 ноября 2020 года 16:53
0 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 30 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-550 на 10 млрд 183,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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30 ноября 2020 года 16:51
Сбербанк намерен уже по итогам 2023 года войти в топ-3 или топ-5 игроков рынка e-commerce с общим оборотом в 500 млрд рублей, сообщил первый заместитель председателя правления банка Лев Хасис в рамках "Дня инвестора". По его словам, в дальнейшем компания сможет завоевать... читать дальше
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30 ноября 2020 года 16:42
ЦБ РФ прогнозирует снижение инвестиций в основной капитал в РФ в 4-м квартале. "В 4-м квартале 2020 г. ожидается дальнейшее ослабление инвестиционной активности в годовом выражении. Это связано с высокой инерционностью показателя из-за ограниченных возможностей пересмотра... читать дальше
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30 ноября 2020 года 16:35
Количество участников добровольной пенсионной системы сокращается третий квартал подряд: в июле-сентябре 2020 года снижение составило почти 13 тыс. человек, до 6,2 млн клиентов, говорится в "Обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов", подготовленном Банком... читать дальше
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30 ноября 2020 года 16:28
Республиканский бюджет Белоруссии в январе-октябре 2020 года исполнен с дефицитом в размере 0,6 млрд белорусских рублей (0,5% ВВП), говорится в сообщении министерства финансов.
Дефицит бюджета по итогам 10 месяцев заметно снизился по сравнению с показателем за... читать дальше
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30 ноября 2020 года 16:21
Сбербанк России направит на развитие нефинансовых сервисов в 2021-2023 годах инвестиции в размере около 4% капитала, большая часть пойдет на электронную коммерцию, сообщил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис на "Дне инвестора".
"За три года он (доход... читать дальше
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30 ноября 2020 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 30 пункта (0,955%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3112,68 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3134,63 (-0,26%) пункта,... читать дальше
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30 ноября 2020 года 16:12
В ноябре 2020 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, снизились на 0,3% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В октябре цены в Германии... читать дальше
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30 ноября 2020 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,26/77,24 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 54 коп., Cредний курс продажи...
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30 ноября 2020 года 15:53
Сбербанк к 2023 году планирует проверить всех заемщиков на предмет критериев ответственного инвестирования (ESG), заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин в ходе презентации новой стратегии группы.
ESG - принципы работы компании, основанные на защите... читать дальше
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30 ноября 2020 года 15:45
Выходные после Дня Благодарения в США оправдали ожидания, оказавшись самым оживленным периодом путешествий с начала пандемии коронавируса, чему способствовали хорошая погода и более низкие цены на бензин, которые побудили некоторых американцев перемещаться на автомобиле, а не на... читать дальше
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30 ноября 2020 года 15:42
АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-16 объемом 5 млрд рублей на уровне 6,10% годовых и облигаций серии 001Р-17 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом... читать дальше
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30 ноября 2020 года 15:36
Сбербанк России не планирует значительно сокращать сеть, так как она нужна для продвижения продуктов экосистемы, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф в интервью Bloomberg TV.
"Если бы мы были только банком, то, возможно, мы бы сокращали сеть, но... читать дальше
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30 ноября 2020 года 15:30
Во вторник, 1 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 5128,31 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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