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ГЛАВНОЕ
Падение российской экономики в октябре ускорилось до 4,7% - Минэкономразвития
Минэкономразвития оценивает падение ВВП РФ в октябре в 4,7% после снижения на 3% в сентябре. Основной вклад в усиление спада внесли обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство
 
В 2021 году госдолг России может достигнуть 24% ВВП
В 2021 году госдолг России может достигнуть 24% ВВП, что на 3,7 п.п. больше, чем запланировано проектом бюджета. Такая информация содержится в программе "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", разработанной...
 
За 9 месяцев прибыль российских предприятий упала в 1,8 раза, в сентябре - почти в 4 раза - Росстат
По итогам января-сентября 2020 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах...
 
ФТС - на борьбу с выводом капитала за рубеж
Сотрудники российской таможни могут получить право проводить дознание по преступлениям, связанным с выводом капитала за рубеж. Соответствующие поправки в ст. 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) предусматриваются законопроектом, который...
 
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29 ноября 2020 года 17:53
Средняя стоимость "вторички" в 16 крупнейших городах РФ в ноябре составила 65-82 тыс. руб. за 1 кв. м - эксперты
Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших городах России в ноябре составила 81,9 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 2% относительно предыдущего месяца. Такие данные приводит ЦИАН. За год значение увеличилось на 9,2%.

В компании "Этажи" оценивают...    читать дальше
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29 ноября 2020 года 17:04
Компенсации за простой в пандемию фирмам Германии превышают их потенциальный доход - экономисты
Власти Германии выделили на финансовую поддержку затронутых карантином компаний в ноябре и декабре на 10 млрд евро больше, чем необходимо, пишет издание Welt am Sonntag со ссылкой на расчеты экспертов Института немецкой экономики (IW).

Общий объем пакета финансовой...    читать дальше
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29 ноября 2020 года 16:48
Каждая пятая компания готова организовать вакцинацию сотрудников от коронавируса
Этой осенью 37% российских компаний организовали вакцинацию сотрудников от гриппа. Вакцинацию сотрудников от коронавируса, как только прививка поступит в гражданский оборот, пока планирует вдвое меньшее число работодателей (19%), свидетельствуют данные опроса...    читать дальше
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29 ноября 2020 года 16:07
Минтруда и ПФР не планируют проведения массовых проверок доходов пенсионеров в 2021 году - Исаев
Министерство труда РФ и Пенсионный фонд (ПФР) не планируют проведения массовых проверок доходов пенсионеров в 2021 году, заявил в воскресенье первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев. "Мы сегодня связались с Министерством труда и Пенсионным фондом и получили...    читать дальше
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29 ноября 2020 года 15:19
"Россети" расценивают влияние пандемии на свою деятельность как ограниченное
ПАО "Россети" оценивает влияние пандемии коронавируса на деятельность группы как ограниченное, сообщается в отчетности холдинга по МСФО за январь-сентябрь 2020 года. Компания отмечает, что влияние пандемии в целом на экономику "не имеет исторических аналогов с другими периодами,...    читать дальше
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29 ноября 2020 года 14:15
Колебания цен на нефтяном рынке зависят от действий участников рынка и уровня потребления - Сечин
Колебания цен на нефтяном рынке зависят от действий участников рынка и уровня потребления, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин. "Здесь все зависит от скоординированных действий участников рынка. Прежде всего, конечно, от уровня потребления", - отметил...    читать дальше
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29 ноября 2020 года 13:17
Россияне хотят уложиться в прошлогодний бюджет январского отдыха
Бюджет праздника и новогодних каникул уже составили 35% россиян, в среднем траты составят 18300 руб., свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Женщины занимаются финансовым планированием чаще мужчин: 38 и 32% соответственно. На празднование и...    читать дальше
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29 ноября 2020 года 12:09
Правительство выделило более 1,4 млрд руб. на закупку медицинского транспорта для сельской местности
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1,4 млрд руб. на закупку автотранспорта для медицинских учреждений, расположенных в сельской местности и малых городах России, сообщила пресс-служба правительства.

"Речь идет об оснащении...    читать дальше
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29 ноября 2020 года 11:00
В России за сутки подтверждено около 26,7 тыс. новых случаев COVID-19; умерших - 459
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 26 тыс. 683 случая, умерли за сутки 459 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции...    читать дальше
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29 ноября 2020 года 10:45
Число заражений COVID-19 в мире превысило 62 млн человек, летальных исходов - более 1,45 млн
Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:00 мск воскресенья 62 млн 216 тыс. 767 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 624 тыс. 672, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. На утро воскресенья во всем мире число...    читать дальше
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29 ноября 2020 года 10:15
Крупные бизнес-объекты Подмосковья обеспечат поступление свыше 10 млрд руб. в бюджет области в 2021 году
Более 4000 крупных бизнес-объектов Подмосковья обеспечат поступление свыше 10 млрд рублей в консолидированный бюджет Московской области, сообщили в пресс-службе Минмособлимущества. Ведомство утвердило перечень объектов для начисления налога от кадастровой стоимости на 2021 год....    читать дальше
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29 ноября 2020 года 09:53
Пассажиропоток в автобусах, связывающих Подмосковье со столицей, в ноябре снизился почти на 11%
В ноябре пассажиропоток в автобусах, следующих из Подмосковье в Москву, значительно сократился по сравнению с октябрем, сообщает пресс-служба АО "Мострансавто". "Мострансавто" обслуживает более 170 маршрутов, связывающих Московскую область и Москву. В ноябре пассажиропоток таких...    читать дальше
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29 ноября 2020 года 09:31
На декабрь запланировано возобновление стройки "Северного потока 2"
Nord Stream 2 AG планирует возобновить в ближайшие недели строительство остановленной год назад стройки морской магистрали. Пока сообщается о планах достроить небольшой участок в германских водах. "Мы планируем возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным...    читать дальше
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29 ноября 2020 года 09:05
ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 ноября в размере 75,8599 руб., курс евро - 90,4629 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 ноября, составляет 75,8599 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 40,81 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 ноября, составляет 90,4629 руб. По сравнению с...
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28 ноября 2020 года 17:52
Банки фиксируют снижение спроса на валютные вклады
Россияне стали чаще уходить из валютных вкладов в валютные счета, инвестиционные продукты и переводить иностранные деньги в рубли. Об этом "Известиям" рассказали в банках из топ-30. Так, в ВТБ по итогам девяти месяцев 2020 года отметили рост портфеля накопительных счетов по...    читать дальше
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28 ноября 2020 года 16:44
Россияне урезают новогодние подарочные бюджеты
Экономическая ситуация, вызванная пандемией COVID-19, сказалась на потребительском поведении россиян: в этом году новогодних подарков будет меньше, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Большинство россиян (68%) намерены...    читать дальше
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