.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Все новости
.
29 ноября 2020 года 17:53
Средняя стоимость "вторички" в 16 крупнейших городах РФ в ноябре составила 65-82 тыс. руб. за 1 кв. м - эксперты
Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших городах России в ноябре составила 81,9 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 2% относительно предыдущего месяца. Такие данные приводит ЦИАН. За год значение увеличилось на 9,2%. В компании "Этажи" оценивают... читать дальше
.29 ноября 2020 года 17:04
Власти Германии выделили на финансовую поддержку затронутых карантином компаний в ноябре и декабре на 10 млрд евро больше, чем необходимо, пишет издание Welt am Sonntag со ссылкой на расчеты экспертов Института немецкой экономики (IW). Общий объем пакета финансовой... читать дальше
.29 ноября 2020 года 16:48
Этой осенью 37% российских компаний организовали вакцинацию сотрудников от гриппа. Вакцинацию сотрудников от коронавируса, как только прививка поступит в гражданский оборот, пока планирует вдвое меньшее число работодателей (19%), свидетельствуют данные опроса... читать дальше
.29 ноября 2020 года 16:07
Министерство труда РФ и Пенсионный фонд (ПФР) не планируют проведения массовых проверок доходов пенсионеров в 2021 году, заявил в воскресенье первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев. "Мы сегодня связались с Министерством труда и Пенсионным фондом и получили... читать дальше
.29 ноября 2020 года 15:19
ПАО "Россети" оценивает влияние пандемии коронавируса на деятельность группы как ограниченное, сообщается в отчетности холдинга по МСФО за январь-сентябрь 2020 года. Компания отмечает, что влияние пандемии в целом на экономику "не имеет исторических аналогов с другими периодами,... читать дальше
.
Колебания цен на нефтяном рынке зависят от действий участников рынка и уровня потребления, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин. "Здесь все зависит от скоординированных действий участников рынка. Прежде всего, конечно, от уровня потребления", - отметил... читать дальше
.29 ноября 2020 года 13:17
Бюджет праздника и новогодних каникул уже составили 35% россиян, в среднем траты составят 18300 руб., свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Женщины занимаются финансовым планированием чаще мужчин: 38 и 32% соответственно. На празднование и... читать дальше
.29 ноября 2020 года 12:09
Правительство выделило более 1,4 млрд руб. на закупку медицинского транспорта для сельской местности
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1,4 млрд руб. на закупку автотранспорта для медицинских учреждений, расположенных в сельской местности и малых городах России, сообщила пресс-служба правительства. "Речь идет об оснащении... читать дальше
.29 ноября 2020 года 11:00
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 26 тыс. 683 случая, умерли за сутки 459 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше
.29 ноября 2020 года 10:45
Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:00 мск воскресенья 62 млн 216 тыс. 767 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 624 тыс. 672, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. На утро воскресенья во всем мире число... читать дальше
.29 ноября 2020 года 10:15
Крупные бизнес-объекты Подмосковья обеспечат поступление свыше 10 млрд руб. в бюджет области в 2021 году
Более 4000 крупных бизнес-объектов Подмосковья обеспечат поступление свыше 10 млрд рублей в консолидированный бюджет Московской области, сообщили в пресс-службе Минмособлимущества. Ведомство утвердило перечень объектов для начисления налога от кадастровой стоимости на 2021 год.... читать дальше
.29 ноября 2020 года 09:53
В ноябре пассажиропоток в автобусах, следующих из Подмосковье в Москву, значительно сократился по сравнению с октябрем, сообщает пресс-служба АО "Мострансавто". "Мострансавто" обслуживает более 170 маршрутов, связывающих Московскую область и Москву. В ноябре пассажиропоток таких... читать дальше
.29 ноября 2020 года 09:31
Nord Stream 2 AG планирует возобновить в ближайшие недели строительство остановленной год назад стройки морской магистрали. Пока сообщается о планах достроить небольшой участок в германских водах. "Мы планируем возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным... читать дальше
.29 ноября 2020 года 09:05
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 ноября, составляет 75,8599 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 40,81 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 ноября, составляет 90,4629 руб. По сравнению с...
.28 ноября 2020 года 17:52
Россияне стали чаще уходить из валютных вкладов в валютные счета, инвестиционные продукты и переводить иностранные деньги в рубли. Об этом "Известиям" рассказали в банках из топ-30. Так, в ВТБ по итогам девяти месяцев 2020 года отметили рост портфеля накопительных счетов по... читать дальше
.28 ноября 2020 года 16:44
Экономическая ситуация, вызванная пандемией COVID-19, сказалась на потребительском поведении россиян: в этом году новогодних подарков будет меньше, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Большинство россиян (68%) намерены... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.