Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших городах России в ноябре составила 81,9 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 2% относительно предыдущего месяца. Такие данные приводит ЦИАН. За год значение увеличилось на 9,2%. В компании "Этажи" оценивают... В компании "Этажи" оценивают... читать дальше

.

Власти Германии выделили на финансовую поддержку затронутых карантином компаний в ноябре и декабре на 10 млрд евро больше, чем необходимо, пишет издание Welt am Sonntag со ссылкой на расчеты экспертов Института немецкой экономики (IW). Общий объем пакета финансовой... Общий объем пакета финансовой... читать дальше

.

Этой осенью 37% российских компаний организовали вакцинацию сотрудников от гриппа. Вакцинацию сотрудников от коронавируса, как только прививка поступит в гражданский оборот, пока планирует вдвое меньшее число работодателей (19%), свидетельствуют данные опроса... читать дальше

.

Министерство труда РФ и Пенсионный фонд (ПФР) не планируют проведения массовых проверок доходов пенсионеров в 2021 году, заявил в воскресенье первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев. "Мы сегодня связались с Министерством труда и Пенсионным фондом и получили... читать дальше

.

ПАО "Россети" оценивает влияние пандемии коронавируса на деятельность группы как ограниченное, сообщается в отчетности холдинга по МСФО за январь-сентябрь 2020 года. Компания отмечает, что влияние пандемии в целом на экономику "не имеет исторических аналогов с другими периодами,... читать дальше

.

Колебания цен на нефтяном рынке зависят от действий участников рынка и уровня потребления, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин. "Здесь все зависит от скоординированных действий участников рынка. Прежде всего, конечно, от уровня потребления", - отметил... читать дальше

.

Бюджет праздника и новогодних каникул уже составили 35% россиян, в среднем траты составят 18300 руб., свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Женщины занимаются финансовым планированием чаще мужчин: 38 и 32% соответственно. На празднование и... читать дальше

.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1,4 млрд руб. на закупку автотранспорта для медицинских учреждений, расположенных в сельской местности и малых городах России, сообщила пресс-служба правительства. "Речь идет об оснащении... "Речь идет об оснащении... читать дальше

.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 26 тыс. 683 случая, умерли за сутки 459 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше

.

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:00 мск воскресенья 62 млн 216 тыс. 767 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 624 тыс. 672, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. На утро воскресенья во всем мире число... читать дальше

.

Более 4000 крупных бизнес-объектов Подмосковья обеспечат поступление свыше 10 млрд рублей в консолидированный бюджет Московской области, сообщили в пресс-службе Минмособлимущества. Ведомство утвердило перечень объектов для начисления налога от кадастровой стоимости на 2021 год.... читать дальше

.

В ноябре пассажиропоток в автобусах, следующих из Подмосковье в Москву, значительно сократился по сравнению с октябрем, сообщает пресс-служба АО "Мострансавто". "Мострансавто" обслуживает более 170 маршрутов, связывающих Московскую область и Москву. В ноябре пассажиропоток таких... читать дальше

.

Nord Stream 2 AG планирует возобновить в ближайшие недели строительство остановленной год назад стройки морской магистрали. Пока сообщается о планах достроить небольшой участок в германских водах. "Мы планируем возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 ноября, составляет 75,8599 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 40,81 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 ноября, составляет 90,4629 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 ноября, составляет 90,4629 руб. По сравнению с...

.

Россияне стали чаще уходить из валютных вкладов в валютные счета, инвестиционные продукты и переводить иностранные деньги в рубли. Об этом "Известиям" рассказали в банках из топ-30. Так, в ВТБ по итогам девяти месяцев 2020 года отметили рост портфеля накопительных счетов по... читать дальше

.

Экономическая ситуация, вызванная пандемией COVID-19, сказалась на потребительском поведении россиян: в этом году новогодних подарков будет меньше, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Большинство россиян (68%) намерены... Большинство россиян (68%) намерены... читать дальше

.