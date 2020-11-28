Россияне стали чаще уходить из валютных вкладов в валютные счета, инвестиционные продукты и переводить иностранные деньги в рубли. Об этом "Известиям" рассказали в банках из топ-30. Так, в ВТБ по итогам девяти месяцев 2020 года отметили рост портфеля накопительных счетов по... читать дальше

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Экономическая ситуация, вызванная пандемией COVID-19, сказалась на потребительском поведении россиян: в этом году новогодних подарков будет меньше, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Большинство россиян (68%) намерены... Большинство россиян (68%) намерены... читать дальше

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Председатель Счетной палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил, что его прогноз по росту безработицы в России из-за ситуации с коронавирусом до 8-10% не сбылся благодаря мерам господдержки, но не исключил обострения этой проблемы в связи со второй волной COVID-19.... читать дальше

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Главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье в субботу возобновил переговоры со своим британским коллегой Дэвидом Фростом в Лондоне, передают западные СМИ. Переговоры проходят в очном формате. Накануне Барнье заявил, что возвращается на переговоры в Лондон. Перед этим он заявил, что... читать дальше

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Временный запрет на работу столичных предприятий общепита с 23:00 до 6 утра, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным, привел к потере их выручки от 10% до 50%, заявляют "Интерфаксу" представители ресторанного сегмента по итогам двухнедельных... читать дальше

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Правительство РФ утвердило положение о деятельности Ростуризма, значительно расширяющее полномочия ведомства. Подписанное премьером Михаилом Мишустиным постановление №1903 от 23 ноября 2020 года "О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ и признании утратившими силу... читать дальше

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Правительство и Нацбанк Белоруссии (НББ) приняли совместную антиинфляционную программу на 2021-2023 годы. Как сообщается на национальном правовом интернет-портале, программа утверждена в пятницу совместным постановлением Совмина и НББ. "Документ принят в целях создания... Как сообщается на национальном правовом интернет-портале, программа утверждена в пятницу совместным постановлением Совмина и НББ. "Документ принят в целях создания... читать дальше

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Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. выплатит специальные бонусы сотрудникам, непосредственно взаимодействующим с клиентами, за работу в наиболее активный предрождественский период. "Наша команда делает потрясающую работу, удовлетворяя важнейшие... "Наша команда делает потрясающую работу, удовлетворяя важнейшие... читать дальше

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Более 3 миллиардов человек живут в сельскохозяйственных районах, где ощущается нехватка воды. В некоторых регионах мира, например в Центральной Азии, в таких районах проживают около 20% населения, сообщается в новом докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации... читать дальше

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Минсельхоз РФ с 2021 года вводит информационную систему цифровых сервисов АПК, опытная эксплуатация которой пройдет в пилотных регионах, сообщает Минсельхоз со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Ольгу Гатагову, которая выступила на конференции "Цифровизация АПК". По ее... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 27,1 тыс. случаев, умерли за сутки 510 пациентов, по выздоровлению выписаны почти 27,3 тыс. человек, что является максимальным значением за весь период, следует из данных оперативного штаба, обнародованных... читать дальше

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ПАО "Корпорация "Иркут" в 1-м полугодии 2020 г. нарастило чистый убыток по МСФО почти в 11 раз в сравнении с показателем за тот же период прошлого года, до 17,4 млрд руб., следует из отчетности компании. Выручка при этом уменьшилась лишь на 2%, до 16,75 млрд руб.... Выручка при этом уменьшилась лишь на 2%, до 16,75 млрд руб.... читать дальше

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Неформальная встреча сопредседателей министерского мониторингового комитета ОПЕК+ с членами комитета, намечавшаяся на субботу, 28 ноября, перенесена на воскресенье, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией. Три источника агентства сообщили, что общая... читать дальше

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Мексика в октябре 2020 года зафиксировала крупнейший в истории профицит торгового баланса на фоне продолжившегося восстановления экспорта после перебоев в работе предприятий ранее в этом году. Положительное сальдо торгового баланса в прошлом месяце составило $6,22 млрд... Положительное сальдо торгового баланса в прошлом месяце составило $6,22 млрд... читать дальше

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Банк "ФК Открытие" передаст "Трасту" пакет акций ВТБ, которым он владеет напрямую, акции будут переданы на рыночных условиях, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора. "Согласно утвержденным изменениям, "Трасту" будет передан пакет размером 9% акций, принадлежащий банку... читать дальше

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Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:00 мск субботы 61 млн 592 тыс. 95 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 662 тыс. человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. На утро субботы во всем мире число... читать дальше

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