Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5521 руб.

27 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 536 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5521 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,5021 руб., максимальный - 11,6155 руб. Было заключено 273 сделки. Объем торгов составил 628,31 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,584 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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