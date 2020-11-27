Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,9145 руб.

27 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3962 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,9145 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,57 руб., максимальный - 76,2925 руб. Было заключено 15639 сделок. Объем торгов составил 55714,45 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,075 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.