27 ноября 2020 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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27 ноября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 30.11 по 06.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|30.11.2020
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Октябрь 2020
|30.11.2020
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Октябрь 2020
|30.11.2020
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Ноябрь 2020
|30.11.2020
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Ноябрь 2020
|30.11.2020
|16:30
|Цены производителей в Канаде
|Октябрь 2020
|30.11.2020
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Ноябрь 2020
|01.12.2020
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|Ноябрь 2020
|01.12.2020
|12:00
|Данные о безработице в Италии
|Октябрь 2020
|01.12.2020
|12:00
|Изменение ВВП Италии
|III квартал 2020
|01.12.2020
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Ноябрь 2020
|01.12.2020
|16:30
|Изменение ВВП Канады
|III квартал 2020
|01.12.2020
|16:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Сентябрь 2020
|01.12.2020
|18:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Ноябрь 2020
|01.12.2020
|18:00
|Объем расходов на строительство в США
|Октябрь 2020
|02.12.2020
|13:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Октябрь 2020
|02.12.2020
|13:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Октябрь 2020
|02.12.2020
|16:15
|Занятость в производственном секторе США
|Ноябрь 2020
|02.12.2020
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 21 по 27 ноября
|03.12.2020
|13:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Октябрь 2020
|03.12.2020
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 22 по 28 ноября
|03.12.2020
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 15 по 21 ноября
|03.12.2020
|18:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Ноябрь 2020
|04.12.2020
|10:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Октябрь 2020
|04.12.2020
|12:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Октябрь 2020
|04.12.2020
|16:30
|Безработица в Канаде
|Ноябрь 2020
|04.12.2020
|16:30
|Внешнеторговый баланс США
|Октябрь 2020
|04.12.2020
|16:30
|Данные с рынка труда США
|Ноябрь 2020
|04.12.2020
|18:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Октябрь 2020
|04.12.2020
|18:00
|Объем промышленных заказов в США
|Октябрь 2020
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