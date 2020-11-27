Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

27 ноября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 30.11 по 06.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5880 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,6218 руб. Минимальный курс евро составил 90,145 руб.,... Минимальный курс евро составил 90,145 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4136 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,9912 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 536 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5521 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5021 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,5021 руб., максимальный -... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в ноябре 2020 года в добывающих производствах снизился до минус 4% с минус 3% в октябре, в обрабатывающих производствах опустился до минус 5,7% с минус 5% месяцем ранее,... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в минусе, завершил торги разнонаправленно В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), в... В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), в... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности лизинговой компании "ТрансФин-М" на уровне "ruBBB+" и сохранило "развивающийся" прогноз, сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства. Рейтинг компании, по мнению агентства, обусловлен... Рейтинг компании, по мнению агентства, обусловлен... читать дальше

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Реформа институтов развития, анонсированная ранее на этой неделе премьер-министром Михаилом Мишустиным, в ближайшее время не повлияет на состав группы ВЭБа, который получает под управление сразу несколько структур. "Со стопроцентной вероятностью год мы будем закрывать в том... читать дальше

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Портфель необеспеченных потребительских кредитов, предоставленных банками РФ физлицам, в январе-сентябре 2020 года увеличился на 5,9% против 17,5% за аналогичный период 2019 года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. Таким образом, темпы роста необеспеченных кредитов в текущем... читать дальше

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Работа по объединению деятельности Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства может занять около года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Мы эту работу продолжаем. Я думаю, что она в течение года у нас... читать дальше

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Чистый убыток Sollers по МСФО в 1-м полугодии 2020 года вырос в 8,9 раза и составил 1,161 млрд рублей против убытка 130 млн рублей годом ранее, следует из отчетности эмитента. Прибыль, относимая на неконтролирующую долю, составила 103 млн рублей против убытка 6 млн рублей годом... читать дальше

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ПАО "КАМАЗ" в 2021 году планирует выпустить 2 тыс. грузовиков поколения К5, сообщает корпоративное издание компании. "В декабре на ГСК (главном сборочном конвейере) планируется сборка 153 машин, а в плане выпуска на 2021 год значится 2 тыс. "КАМАЗов" серии К5", - говорится в... читать дальше

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Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в пятницу и готовятся завершить неделю на оптимистичной ноте, при этом Nasdaq Composite достиг нового сессионного рекорда, а Dow Jones ненадолго вновь превысил отметку в 30 000 пунктов. Торги на биржах США в... Торги на биржах США в... читать дальше

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин считает, что необходимо продлить программу льготной ипотеки на приобретение жилья в новостройках. "Как отвечающий за отрасль буду отстаивать право и буду доказывать, что ипотеку надо продлевать и дальше. Что без этого развитие страны и реализация... читать дальше

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Вице-премьеры РФ и Белоруссии Александр Новак и Юрий Назаров обсудили условия поставок в Белоруссию нефти и газа в 2021 году, а также переориентацию экспорта белорусских нефтепродуктов с прибалтийских портов на российские, сообщила пресс-служба белорусского совета министров.... читать дальше

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Золото дешевеет, завершая неделю самым существенным падением с конца сентября, на фоне возросшего аппетита к риску на мировых рынках благодаря новостям об успехе сразу нескольких компаний в разработке вакцин от COVID-19. Декабрьские фьючерсы на золото подешевели в ходе... Декабрьские фьючерсы на золото подешевели в ходе... читать дальше

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