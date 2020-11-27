Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,4873 руб.

27 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4568 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,4873 руб.

Минимальный курс евро составил 90,16 руб., максимальный - 90,9625 руб. Была заключена 3291 сделка. Объем торгов составил 11015,65 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,87 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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