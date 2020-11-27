Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 140,1 млрд руб.

27 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 140,1 млрд руб.

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 3-летнему выпуску облигаций ООО "Хэдхантер" (рекрутинговый сервис HeadHunter) серии 001Р-01R объемом не менее 3 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruAA(EXP)", сообщается в пресс-релизе рейтингового... читать дальше

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Биржевые цены на бензин Премиум-95 снизились за неделю (на пятницу по сравнению с понедельником) на 2,89% - до 46 тыс. 301 руб. за тонну, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Цена на бензин марки Регуляр-92 снизилась за...

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Цены на нефть эталонных марок изменяются в ходе сегодняшних торгов разнонаправленно: Brent перешла к росту, в то время как WTI продолжает дешеветь. Между тем котировки могут продемонстрировать рост по итогам четвертой недели подряд на фоне позитивных новостей о вакцинах... Между тем котировки могут продемонстрировать рост по итогам четвертой недели подряд на фоне позитивных новостей о вакцинах... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в Италии в ноябре 2020 года снизился до 98,1 пункта со 101,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные статистического института Istat. Значение показателя за октябрь было пересмотрено со 102 до 101,7 пункта. Аналитики прогнозировали, что... читать дальше

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О "Солид-лизинг" установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-001-03 на уровне 12,5% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 5-летний выпуск объемом 110 млн рублей в декабре 2018 года. Ставка с 1-го по 4-й купон установлена на уровне 13%, с... Компания разместила 5-летний выпуск объемом 110 млн рублей в декабре 2018 года. Ставка с 1-го по 4-й купон установлена на уровне 13%, с... читать дальше

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За первые 9 месяцев 2020 года экспорт мясной продукции из Москвы составил $66,2 млн, что почти на 47% выше аналогичного показателя прошлого года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир... читать дальше

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу выросли, исключением стал только австралийский рынок. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 0,4% и достиг максимальной отметки за последние 30 лет, сообщает Trading Economics. По... Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 0,4% и достиг максимальной отметки за последние 30 лет, сообщает Trading Economics. По... читать дальше

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Facebook Inc. готовится запустить в ограниченном формате криптовалюту Libra в январе 2021 года, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, участвующих в проекте. Facebook обнародовала план запуска криптовалюты, получившей название Libra, в июне 2019 года.... Facebook обнародовала план запуска криптовалюты, получившей название Libra, в июне 2019 года.... читать дальше

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По итогам 9 месяцев т.г. чистая прибыль ПАО "Россети" по МСФО составила 77,9 млрд руб., сократившись почти на 19,7% к уровню 9 месяцев 2019 года, следует из отчетности компании. Показатель чистой прибыль за 3-й квартал этого года сократился на 6,4% - до 27,26 млрд... Показатель чистой прибыль за 3-й квартал этого года сократился на 6,4% - до 27,26 млрд... читать дальше

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Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в ноябре 2020 года опустился до 87,6 пункта, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Согласно пересмотренным данным, в октябре значение индикатора составляло 91,1 пункта, а не 90,9 пункта, как... читать дальше

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Коронавирус стал серьезным вызовом для российского рынка труда, сообщили в пятницу в пресс-службе Совета безопасности РФ по итогам заседания межведомственной комиссии СБ по безопасности в экономической и социальной сфере. "Обсуждена ситуация на российском рынке труда.... "Обсуждена ситуация на российском рынке труда.... читать дальше

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Москва впервые вошла в ТОП-20 рейтинга Expat Insider международного агентства Internations, который оценивает удобство разных городов мира для проживания иностранных специалистов, сообщил заммэра российской столицы по вопросам экономической политики и развития Владимир Ефимов... читать дальше

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Авиакомпания "Аэрофлот" с 27 по 29 ноября 2020 года проводит распродажу билетов на внутрироссийские рейсы "России", сообщает перевозчик в пятницу. Согласно условиям акции "Улётные дни", полёт может быть совершён в период с 1 декабря 2020 года по 31 мая 2021... Согласно условиям акции "Улётные дни", полёт может быть совершён в период с 1 декабря 2020 года по 31 мая 2021... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,04 пункта (0,32%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3128,58 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3137,2 (-0,05%) пункта,... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно повышаются в ходе неактивных торгов в пятницу. Однако настроения на рынках остаются нестабильными на фоне продолжающегося роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в различных регионах мира. Однако настроения на рынках остаются нестабильными на фоне продолжающегося роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в различных регионах мира. Сводный... Сводный... читать дальше

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Минимальное значение за месяц (с 28 октября по 27 ноября) - 77,0347 руб. за доллар, максимальное значение - 81,9005 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 2,69 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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