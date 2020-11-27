.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2432,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1597,92 млрд руб.
.
27 ноября 2020 года 09:31
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2432,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1597,92 млрд руб.
|0
27 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 ноября составили по Российской Федерации 2432,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2262,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2457,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2299,9 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 ноября составили 1597,92 млрд руб. против 1565,04189 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
27 ноября 2020 года 14:41
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 3-летнему выпуску облигаций ООО "Хэдхантер" (рекрутинговый сервис HeadHunter) серии 001Р-01R объемом не менее 3 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruAA(EXP)", сообщается в пресс-релизе рейтингового... читать дальше
.27 ноября 2020 года 14:40
Биржевые цены на бензин Премиум-95 снизились за неделю (на пятницу по сравнению с понедельником) на 2,89% - до 46 тыс. 301 руб. за тонну, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Цена на бензин марки Регуляр-92 снизилась за...
.27 ноября 2020 года 14:35
Цены на нефть эталонных марок изменяются в ходе сегодняшних торгов разнонаправленно: Brent перешла к росту, в то время как WTI продолжает дешеветь. Между тем котировки могут продемонстрировать рост по итогам четвертой недели подряд на фоне позитивных новостей о вакцинах... читать дальше
.27 ноября 2020 года 14:31
Индекс потребительского доверия в Италии в ноябре 2020 года снизился до 98,1 пункта со 101,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные статистического института Istat. Значение показателя за октябрь было пересмотрено со 102 до 101,7 пункта. Аналитики прогнозировали, что... читать дальше
.27 ноября 2020 года 14:27
О "Солид-лизинг" установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-001-03 на уровне 12,5% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 5-летний выпуск объемом 110 млн рублей в декабре 2018 года. Ставка с 1-го по 4-й купон установлена на уровне 13%, с... читать дальше
.27 ноября 2020 года 14:23
За первые 9 месяцев 2020 года экспорт мясной продукции из Москвы составил $66,2 млн, что почти на 47% выше аналогичного показателя прошлого года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир... читать дальше
.27 ноября 2020 года 14:14
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу выросли, исключением стал только австралийский рынок. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 0,4% и достиг максимальной отметки за последние 30 лет, сообщает Trading Economics. По... читать дальше
.27 ноября 2020 года 14:06
Facebook Inc. готовится запустить в ограниченном формате криптовалюту Libra в январе 2021 года, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, участвующих в проекте. Facebook обнародовала план запуска криптовалюты, получившей название Libra, в июне 2019 года.... читать дальше
.27 ноября 2020 года 13:58
По итогам 9 месяцев т.г. чистая прибыль ПАО "Россети" по МСФО составила 77,9 млрд руб., сократившись почти на 19,7% к уровню 9 месяцев 2019 года, следует из отчетности компании. Показатель чистой прибыль за 3-й квартал этого года сократился на 6,4% - до 27,26 млрд... читать дальше
.27 ноября 2020 года 13:46
Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в ноябре 2020 года опустился до 87,6 пункта, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Согласно пересмотренным данным, в октябре значение индикатора составляло 91,1 пункта, а не 90,9 пункта, как... читать дальше
.27 ноября 2020 года 13:35
В Совбезе РФ предлагают сместить фокус госполитики в области развития рынка труда на его структурную перестройку
Коронавирус стал серьезным вызовом для российского рынка труда, сообщили в пятницу в пресс-службе Совета безопасности РФ по итогам заседания межведомственной комиссии СБ по безопасности в экономической и социальной сфере. "Обсуждена ситуация на российском рынке труда.... читать дальше
.27 ноября 2020 года 13:26
Москва поднялась в рейтинге Expat Insider до 17-го места и по совокупной оценке обошла Нью-Йорк, Берлин и Цюрих
Москва впервые вошла в ТОП-20 рейтинга Expat Insider международного агентства Internations, который оценивает удобство разных городов мира для проживания иностранных специалистов, сообщил заммэра российской столицы по вопросам экономической политики и развития Владимир Ефимов... читать дальше
.27 ноября 2020 года 13:15
Авиакомпания "Аэрофлот" с 27 по 29 ноября 2020 года проводит распродажу билетов на внутрироссийские рейсы "России", сообщает перевозчик в пятницу. Согласно условиям акции "Улётные дни", полёт может быть совершён в период с 1 декабря 2020 года по 31 мая 2021... читать дальше
.27 ноября 2020 года 13:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,04 пункта (0,32%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3128,58 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3137,2 (-0,05%) пункта,... читать дальше
.27 ноября 2020 года 13:05
Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно повышаются в ходе неактивных торгов в пятницу. Однако настроения на рынках остаются нестабильными на фоне продолжающегося роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в различных регионах мира. Сводный... читать дальше
.27 ноября 2020 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 77,0347 руб.
Минимальное значение за месяц (с 28 октября по 27 ноября) - 77,0347 руб. за доллар, максимальное значение - 81,9005 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 2,69 руб. Это автоматическое сообщение.
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.