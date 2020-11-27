Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2432,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1597,92 млрд руб.

27 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 ноября составили по Российской Федерации 2432,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2262,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2457,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2299,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 ноября составили 1597,92 млрд руб. против 1565,04189 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.