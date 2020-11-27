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7 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 30 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-550 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Европейский союз хочет придать новый импульс партнерским отношениям с соседями в Северной Африке и на Ближнем Востоке и начал официальный "процесс размышлений". "Вместе мы сильнее. Выработка совместных решений - это единственный способ превратить наши проблемы в... "Вместе мы сильнее. Выработка совместных решений - это единственный способ превратить наши проблемы в... читать дальше

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Россия за 10 месяцев этого года экспортировала 1 млн 912,5 тыс. тонн рыбы, рыбной продукции и морепродуктов, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росрыболовство со ссылкой на предварительные данные Росстата. В стоимостном выражении экспорт... В стоимостном выражении экспорт... читать дальше

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Импортные товары, поступающие Россию, будут проходить обязательную маркировку в Калининграде, сообщила пресс-служба губернатора. "Новый логистический оператор - Центр маркировки ОЭЗ "Янтарь" упростит учет маркируемой продукции для российских импортеров. Ожидается, что... "Новый логистический оператор - Центр маркировки ОЭЗ "Янтарь" упростит учет маркируемой продукции для российских импортеров. Ожидается, что... читать дальше

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Сегодня нефтяные снижаются в ходе торгов в связи с усилением опасений по поводу роста числа заражений коронавирусом в США. Между тем котировки могут продемонстрировать рост по итогам четвертой недели подряд на фоне позитивных новостей о вакцинах от коронавируса,... Между тем котировки могут продемонстрировать рост по итогам четвертой недели подряд на фоне позитивных новостей о вакцинах от коронавируса,... читать дальше

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В октябре прибыль крупных промышленных компаний Китая увеличилась по итогам шестого месяца подряд, при этом темпы повышения были максимальными с начала 2017 года. Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней подскочила на 28,2% в годовом... Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней подскочила на 28,2% в годовом... читать дальше

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В мире по состоянию на 08:00 мск число выявленных заражений COVID-19 с начала пандемии достигло 60 млн 930 тыс. 94, увеличившись за минувшие сутки на 583 тыс. 124, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. На утро пятницы во всем мире число... На утро пятницы во всем мире число... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 95336,53 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 3588,18 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $86,57 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Руководители Deutsche Bank AG хотят расширять деятельность банка в России, несмотря на многочисленные ошибки и огромные штрафы, пишет The Wall Street Journal. При этом, по данным источника издания, сторонние наблюдатели, которые были назначены департаментом финансовых... При этом, по данным источника издания, сторонние наблюдатели, которые были назначены департаментом финансовых... читать дальше

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Прогноз Fitch Ratings в отношении российского корпоративного сектора на 2021 год является "стабильным", поскольку дальнейшее значительное ухудшение ситуации по сравнению с и без того напряженным 2020 годом маловероятно, сообщается в отчете международного рейтингового... читать дальше

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Аналитики Bank of America (BofA) прогнозируют рост ВВП России в 2021 году на 3,4%, сообщается в обзоре инвестбанка. Поддержку российской экономике, по мнению экспертов, окажут рост цен на нефть, эффект базы и рекордно низкая стоимость кредитов. Поддержку российской экономике, по мнению экспертов, окажут рост цен на нефть, эффект базы и рекордно низкая стоимость кредитов. "Последнее уже... "Последнее уже... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов фондовые индексы стран Западной Европы снизились, инвесторы взяли паузу после недавнего ралли на мировых рынках. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,12% и составил 391,63 пункта. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,12% и составил 391,63 пункта. Британский... Британский... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 ноября, составляет 90,0291 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,11 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 ноября, составляет 75,4518 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,09 коп.

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