27 ноября 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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27 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Октябрь 2020
|10:45
|Изменение ВВП Франции
|III квартал 2020
|10:45
|Цены производителей во Франции
|Октябрь 2020
|12:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Ноябрь 2020
|13:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Октябрь 2020
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Ноябрь 2020
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27 ноября 2020 года 09:06
7 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 30 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-550 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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27 ноября 2020 года 09:06
Европейский союз хочет придать новый импульс партнерским отношениям с соседями в Северной Африке и на Ближнем Востоке и начал официальный "процесс размышлений".
"Вместе мы сильнее. Выработка совместных решений - это единственный способ превратить наши проблемы в... читать дальше
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27 ноября 2020 года 08:57
Россия за 10 месяцев этого года экспортировала 1 млн 912,5 тыс. тонн рыбы, рыбной продукции и морепродуктов, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росрыболовство со ссылкой на предварительные данные Росстата.
В стоимостном выражении экспорт... читать дальше
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27 ноября 2020 года 08:49
Импортные товары, поступающие Россию, будут проходить обязательную маркировку в Калининграде, сообщила пресс-служба губернатора.
"Новый логистический оператор - Центр маркировки ОЭЗ "Янтарь" упростит учет маркируемой продукции для российских импортеров. Ожидается, что... читать дальше
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27 ноября 2020 года 08:44
Сегодня нефтяные снижаются в ходе торгов в связи с усилением опасений по поводу роста числа заражений коронавирусом в США.
Между тем котировки могут продемонстрировать рост по итогам четвертой недели подряд на фоне позитивных новостей о вакцинах от коронавируса,... читать дальше
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27 ноября 2020 года 08:42
В октябре прибыль крупных промышленных компаний Китая увеличилась по итогам шестого месяца подряд, при этом темпы повышения были максимальными с начала 2017 года.
Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней подскочила на 28,2% в годовом... читать дальше
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27 ноября 2020 года 08:35
В мире по состоянию на 08:00 мск число выявленных заражений COVID-19 с начала пандемии достигло 60 млн 930 тыс. 94, увеличившись за минувшие сутки на 583 тыс. 124, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
На утро пятницы во всем мире число... читать дальше
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27 ноября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 95336,53 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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27 ноября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 3588,18 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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27 ноября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $86,57 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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27 ноября 2020 года 08:30
Руководители Deutsche Bank AG хотят расширять деятельность банка в России, несмотря на многочисленные ошибки и огромные штрафы, пишет The Wall Street Journal.
При этом, по данным источника издания, сторонние наблюдатели, которые были назначены департаментом финансовых... читать дальше
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27 ноября 2020 года 08:23
Прогноз Fitch Ratings в отношении российского корпоративного сектора на 2021 год является "стабильным", поскольку дальнейшее значительное ухудшение ситуации по сравнению с и без того напряженным 2020 годом маловероятно, сообщается в отчете международного рейтингового... читать дальше
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27 ноября 2020 года 08:16
Аналитики Bank of America (BofA) прогнозируют рост ВВП России в 2021 году на 3,4%, сообщается в обзоре инвестбанка.
Поддержку российской экономике, по мнению экспертов, окажут рост цен на нефть, эффект базы и рекордно низкая стоимость кредитов.
"Последнее уже... читать дальше
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27 ноября 2020 года 08:09
По итогам вчерашних торгов фондовые индексы стран Западной Европы снизились, инвесторы взяли паузу после недавнего ралли на мировых рынках.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,12% и составил 391,63 пункта.
Британский... читать дальше
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27 ноября 2020 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 ноября, составляет 90,0291 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,11 коп.
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27 ноября 2020 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 ноября, составляет 75,4518 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,09 коп.
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