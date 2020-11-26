Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,1 пункта (0,131%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3138,62 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 49529,868 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 96,389 млрд руб., или на...

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала два выпуска 10-летних облигаций АФК "Система" (MOEX: AFKS) 001Р-16 и 001Р-17 объемом 5 млрд и 10 млрд рублей соответственно и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску 001Р-16... Выпуску 001Р-16... читать дальше

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О "ВсеИнструменты.ру" установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 9% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 700 млн рублей в феврале 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,5%... Компания разместила 3-летний выпуск объемом 700 млн рублей в феврале 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,5%... читать дальше

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О "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 15-го купона биржевых облигаций серии БО-10 в размере 4,99% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 15-летний выпуск на 25 млрд рублей в декабре 2013 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона... Компания разместила 15-летний выпуск на 25 млрд рублей в декабре 2013 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона... читать дальше

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Банк России зарегистрировал выпуск бессрочных облигаций РЖД серии 001Б-07, говорится в сообщении ЦБ. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-07-65045-D-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-07-65045-D-001P. С начала года компания разместила 4 выпуска бессрочных облигаций. Два находятся в процессе... С начала года компания разместила 4 выпуска бессрочных облигаций. Два находятся в процессе... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 684 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,0301 руб. Минимальный курс евро составил 89,8875 руб.,... Минимальный курс евро составил 89,8875 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 65 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4984 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4801 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,4801 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 288 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,5717 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москву не планируют закрывать из-за заболеваемости COVID-19, такие слухи не имеют под собой основания. "Слухи ходят словно мухи. Вы знаете, мы закрывали по слухам (город) и в июле, и в августе, и в сентябре, и в ноябре, сейчас декабрь. Мы... читать дальше

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Росстат опубликовал информацию об индексах потребительских цен в России и зарубежных странах в октябре 2020 года на основе информации Евростата и национальных статслужб. Потребительские цены на продукты в России в октябре по сравнению с предыдущим месяцем выросли на... Потребительские цены на продукты в России в октябре по сравнению с предыдущим месяцем выросли на... читать дальше

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В России в августе-октябре 2020 года самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям МОТ, отмечен в Центральном федеральном округе (4,5%), самый высокий - в Северо-Кавказском федеральном округе (14,9%). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России со 16 по 22 ноября 2020 года не изменились. С начала года цены на бензин повысились на 2,4%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На пяти предыдущих неделях цены также не менялись. На пяти предыдущих неделях цены также не менялись. По данным... По данным... читать дальше

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В январе-сентябре т.г. объем экспорта нефти из России упал на 10% по сравнению с январем-сентябрем 2019 года и составил 159,8 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС). В сентябре экспорт... В сентябре экспорт... читать дальше

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Цены производителей на автомобильный бензин в РФ в октябре снизились на 3,5% поле снижения на 4% в сентябре, на 4,9% в августе, роста на 5,6% в июле, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) . За 10 месяцев цены увеличились на 10,2%. Удешевление... Удешевление... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги умеренным повышением. В четверг в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,6%), без единой динамики торговалась... В четверг в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,6%), без единой динамики торговалась... читать дальше

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