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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4984 руб.
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26 ноября 2020 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4984 руб.

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26 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 65 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4984 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,4801 руб., максимальный - 11,5359 руб. Было заключено 490 сделок. Объем торгов составил 2912,12 млн руб., что на 160% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5279 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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