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26 ноября 2020 года 15:10
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 ноября
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26 ноября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 27 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4402,52 (+14,07) руб./грамм; на серебро - 56,79 (+0,6) руб./грамм; на платину - 2336,07 (-3,08) руб./грамм; на палладий - 5732,24 (+61,51) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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26 ноября 2020 года 17:08
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Банк России повторил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП): пространство для снижения ставки есть, но надо оценить, когда и насколько его использовать. "Мы, как уже говорили, видим некоторое пространство в будущем для снижения процентной... читать дальше
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В октябре экономика России перешла к спаду после пятимесячного периода восстановительного роста, ВВП к предыдущему месяцу с исключенной сезонной компонентой уменьшился на 0,5%, говорится в обзоре Института исследований и экспертизы ВЭБа. ВЭБ при этом оценил темпы... читать дальше
.26 ноября 2020 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,39 пункта (0,236%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3127,13 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3149,68 (+0,48%) пункта, минимальное - 3119,53... читать дальше
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Банк Мексики (Banxico, ЦБ страны) прогнозирует падение экономики страны на 8,9% в текущем году в связи с медленным восстановлением производственной активности в мире после пандемии COVID-19. В 2021 году ожидается рост ВВП на 3,3%, в 2022 году - на... читать дальше
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сомневается в наличии связи между падением доходов граждан страны в условиях кризиса, вызванного коронавирусом, и ростом потребления хлеба в стране. "Очевидно, что у определенных групп людей сократились доходы. Что касается... читать дальше
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