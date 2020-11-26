ЦБ РФ установил курс евро с 27 ноября в размере 90,0291 руб.

26 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 27 ноября, составляет 90,0291 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,11 коп.

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6 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 26 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-548 на 9 млрд 6,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Общий объем вводимого жилья в России по итогам этого года может оказаться сопоставим с прошлогодним, сообщил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Несмотря на просадку в середине года, сейчас мы наблюдаем положительную динамику по вводу жилья. За 10 месяцев по сравнению с... читать дальше

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Крупнейшие российские банки, согласно результатам опроса, в среднесрочной перспективе не ожидают реализации рисков дефицита валютной ликвидности, говорится в "Обзоре финансовой стабильности" Банка России. ЦБ в сентябре-октябре 2020 года провел ежегодный опрос 21 банка,... ЦБ в сентябре-октябре 2020 года провел ежегодный опрос 21 банка,... читать дальше

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Повышенная волатильность на мировых рынках сохранится до появления ясности в перспективах разрешения ситуации с пандемией коронавируса, пока рисков финансовой стабильности нет, сообщила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева. "Если заглядывать вперед, то думаю,... читать дальше

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Банк России повторил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП): пространство для снижения ставки есть, но надо оценить, когда и насколько его использовать. "Мы, как уже говорили, видим некоторое пространство в будущем для снижения процентной... "Мы, как уже говорили, видим некоторое пространство в будущем для снижения процентной... читать дальше

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Центральный банк Южной Кореи улучшил прогноз снижения экономики страны в 2020 году. Согласно новому прогнозу, ВВП Южной Кореи в текущем году сократится на 1,1%, тогда как тремя месяцами ранее Банк Кореи ожидал сокращения экономики на 1,3%. Регулятор также пересмотрел... Регулятор также пересмотрел... читать дальше

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Нерезиденты в октябре 2020 года увеличили вложения в ОФЗ на 44 млрд рублей, или на 1,5%, до 3,063 трлн рублей с 3,019 трлн рублей, следует из данных на сайте ЦБ РФ. Объем рынка ОФЗ за этот месяц увеличился на рекордные 1,506 трлн рублей, или на 13,40%, до 12,765 трлн... Объем рынка ОФЗ за этот месяц увеличился на рекордные 1,506 трлн рублей, или на 13,40%, до 12,765 трлн...

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В октябре экономика России перешла к спаду после пятимесячного периода восстановительного роста, ВВП к предыдущему месяцу с исключенной сезонной компонентой уменьшился на 0,5%, говорится в обзоре Института исследований и экспертизы ВЭБа. ВЭБ при этом оценил темпы... ВЭБ при этом оценил темпы... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,39 пункта (0,236%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3127,13 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3149,68 (+0,48%) пункта, минимальное - 3119,53... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,75/76,77 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 19 коп., Cредний курс продажи...

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Международные резервы России на 13 ноября составили $583,9 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 20 ноября международные резервы равнялись $584,9 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $1,0 млрд, или на 0,2%. Как говорится в сообщении ЦБ РФ, резервы... Как говорится в сообщении ЦБ РФ, резервы... читать дальше

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Банк Мексики (Banxico, ЦБ страны) прогнозирует падение экономики страны на 8,9% в текущем году в связи с медленным восстановлением производственной активности в мире после пандемии COVID-19. В 2021 году ожидается рост ВВП на 3,3%, в 2022 году - на... В 2021 году ожидается рост ВВП на 3,3%, в 2022 году - на... читать дальше

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"Сургутнефтегаз" располагает большим объемом простаивающих мощностей из-за сделки ОПЕК+. Компания после снятия ограничений по ОПЕК+ может восстановить добычу нефти на 13%. Такой вывод сделали аналитики BCS по итогам телеконференции с "Сургутнефтегазом". "В этом году... "В этом году... читать дальше

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Чистая прибыль банка ВТБ за январь-октябрь 2020 года по РСБУ упала в 3 раза и составила 52,349 млрд руб. против 156,953 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка...

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сомневается в наличии связи между падением доходов граждан страны в условиях кризиса, вызванного коронавирусом, и ростом потребления хлеба в стране. "Очевидно, что у определенных групп людей сократились доходы. Что касается... "Очевидно, что у определенных групп людей сократились доходы. Что касается... читать дальше

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В пятницу, 27 ноября, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 95336,53 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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