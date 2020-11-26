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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4927 руб.
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26 ноября 2020 года 11:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4927 руб.

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26 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 25 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4927 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,4501 руб., максимальный - 11,5399 руб. Было заключено 36 сделок. Объем торгов составил 177,21 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4825 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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