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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 78,6 млрд руб.
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26 ноября 2020 года 10:43
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 78,6 млрд руб.
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26 ноября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 78,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 222,9 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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26 ноября 2020 года 11:07
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.26 ноября 2020 года 10:54
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Прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ вновь поставил антирекорд, за сутки было выявлено 25 тыс. 487 новых случаев, также максимум подтвержденных летальных исходов - 524, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг. "За последние сутки в России... читать дальше
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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 78,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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В январе-октябре 2020 года количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) составило 735,6 тыс. единиц, что на 6,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (в январе-октябре 2019 года - 785,2 тыс. ед.), сообщает "Национальное бюро кредитных историй"... читать дальше
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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,9 пункта (0,443%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3148,42 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 13,75 пункта (1,056%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.26 ноября 2020 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 223 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,5782... читать дальше
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В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 75,5782 руб. По отношению к последней сделке в среду доллар подрос на 1,57 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня,...
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Американская International Business Machines Corp. (IBM) планирует сократить около 10 тыс. рабочих мест в Европе в попытке уменьшить расходы подразделения услуг, демонстрирующего вялый рост, и подготовить бизнес к продаже. Сокращения коснутся около 20% сотрудников... читать дальше
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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал на повышательном тренде вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью. Европейские рынки акций закрылись вчера разнонаправленно. Фондовые индексы США завершили торги без единой динамики. Азиатские рынки... читать дальше
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Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 74,34/77,37 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,34/77,37 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 22 коп., Cредний курс продажи...
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.26 ноября 2020 года 09:51
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