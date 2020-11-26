26 ноября 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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26 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Ноябрь 2020
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Октябрь 2020
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26 ноября 2020 года 11:07
ЦБ РФ 24 ноября продал валюту на 6,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 6,5 млрд рублей.
Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше... читать дальше
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26 ноября 2020 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 25 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4927 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,4501 руб., максимальный -... читать дальше
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26 ноября 2020 года 10:54
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 26 ноября с 12:00 до 13:00 МСК проведет сбор заявок на шестой выпуск бессрочных облигаций серии 001Б-06, говорится в сообщении компании.
Организатором выступит Sberbank CIB, андеррайтером "ВТБ Капитал".
Техразмещение... читать дальше
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26 ноября 2020 года 10:51
Прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ вновь поставил антирекорд, за сутки было выявлено 25 тыс. 487 новых случаев, также максимум подтвержденных летальных исходов - 524, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг. "За последние сутки в России... читать дальше
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26 ноября 2020 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1222 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,4783... читать дальше
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26 ноября 2020 года 10:43
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 78,6 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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26 ноября 2020 года 10:33
Выручка ПАО "Мегафон" по МСФО по итогам 3-го квартала 2020 года сократилась на 3,9% и составила 86,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сервисная выручка "Мегафона" снизилась за отчетный период на 1%, до 78,1 млрд рублей. Доходы от продажи оборудования и... читать дальше
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26 ноября 2020 года 10:26
В январе-октябре 2020 года количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) составило 735,6 тыс. единиц, что на 6,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (в январе-октябре 2019 года - 785,2 тыс. ед.), сообщает "Национальное бюро кредитных историй"... читать дальше
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26 ноября 2020 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,9 пункта (0,443%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3148,42 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 13,75 пункта (1,056%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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26 ноября 2020 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 223 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,5782... читать дальше
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26 ноября 2020 года 10:20
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 75,5782 руб.
По отношению к последней сделке в среду доллар подрос на 1,57 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня,...
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26 ноября 2020 года 10:12
Американская International Business Machines Corp. (IBM) планирует сократить около 10 тыс. рабочих мест в Европе в попытке уменьшить расходы подразделения услуг, демонстрирующего вялый рост, и подготовить бизнес к продаже.
Сокращения коснутся около 20% сотрудников... читать дальше
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26 ноября 2020 года 10:04
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал на повышательном тренде вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью.
Европейские рынки акций закрылись вчера разнонаправленно.
Фондовые индексы США завершили торги без единой динамики.
Азиатские рынки... читать дальше
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26 ноября 2020 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,34/77,37 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 22 коп., Cредний курс продажи...
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26 ноября 2020 года 09:56
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила трейдеру Trafigura купить в "Роснефти" 10% в проекте "Восток Ойл" на основании решения правительственной комиссии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФАС.
"В ФАС России поступало ходатайство о согласовании покупки... читать дальше
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26 ноября 2020 года 09:51
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило двум 10-летним выпускам облигаций НК "Роснефть" серий 003Р-01 и 003Р-02 общим объемом 800 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAAA", сообщается в пресс-релизах агентства.
По данным выпускам не предусмотрены возможные... читать дальше
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