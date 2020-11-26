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ЦБ РФ 24 ноября продал валюту на 6,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 6,5 млрд рублей. Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше... Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 25 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4927 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4501 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,4501 руб., максимальный -... читать дальше

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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 26 ноября с 12:00 до 13:00 МСК проведет сбор заявок на шестой выпуск бессрочных облигаций серии 001Б-06, говорится в сообщении компании. Организатором выступит Sberbank CIB, андеррайтером "ВТБ Капитал". Организатором выступит Sberbank CIB, андеррайтером "ВТБ Капитал". Техразмещение... Техразмещение... читать дальше

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Прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ вновь поставил антирекорд, за сутки было выявлено 25 тыс. 487 новых случаев, также максимум подтвержденных летальных исходов - 524, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг. "За последние сутки в России... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1222 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,4783... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 78,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Выручка ПАО "Мегафон" по МСФО по итогам 3-го квартала 2020 года сократилась на 3,9% и составила 86,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сервисная выручка "Мегафона" снизилась за отчетный период на 1%, до 78,1 млрд рублей. Доходы от продажи оборудования и... Сервисная выручка "Мегафона" снизилась за отчетный период на 1%, до 78,1 млрд рублей. Доходы от продажи оборудования и... читать дальше

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В январе-октябре 2020 года количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) составило 735,6 тыс. единиц, что на 6,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (в январе-октябре 2019 года - 785,2 тыс. ед.), сообщает "Национальное бюро кредитных историй"... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,9 пункта (0,443%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3148,42 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 13,75 пункта (1,056%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 13,75 пункта (1,056%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 223 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,5782... читать дальше

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В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 75,5782 руб. По отношению к последней сделке в среду доллар подрос на 1,57 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня,... По отношению к последней сделке в среду доллар подрос на 1,57 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня,...

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Американская International Business Machines Corp. (IBM) планирует сократить около 10 тыс. рабочих мест в Европе в попытке уменьшить расходы подразделения услуг, демонстрирующего вялый рост, и подготовить бизнес к продаже. Сокращения коснутся около 20% сотрудников... Сокращения коснутся около 20% сотрудников... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал на повышательном тренде вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью. Европейские рынки акций закрылись вчера разнонаправленно. Европейские рынки акций закрылись вчера разнонаправленно. Фондовые индексы США завершили торги без единой динамики. Фондовые индексы США завершили торги без единой динамики. Азиатские рынки... Азиатские рынки... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,34/77,37 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 22 коп., Cредний курс продажи...

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила трейдеру Trafigura купить в "Роснефти" 10% в проекте "Восток Ойл" на основании решения правительственной комиссии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФАС. "В ФАС России поступало ходатайство о согласовании покупки... "В ФАС России поступало ходатайство о согласовании покупки... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило двум 10-летним выпускам облигаций НК "Роснефть" серий 003Р-01 и 003Р-02 общим объемом 800 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAAA", сообщается в пресс-релизах агентства. По данным выпускам не предусмотрены возможные... По данным выпускам не предусмотрены возможные... читать дальше

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