Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5048 руб.

25 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 375 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5048 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,4581 руб., максимальный - 11,5529 руб. Была заключена 351 сделка. Объем торгов составил 1210,45 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5389 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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