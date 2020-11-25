Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 89,8709 руб.

25 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1900 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,8709 руб.

Минимальный курс евро составил 89,72 руб., максимальный - 90,06 руб. Было заключено 3996 сделок. Объем торгов составил 13089,07 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,84 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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