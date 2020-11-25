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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 26 ноября в размере 89,888 руб.
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25 ноября 2020 года 12:46
ЦБ РФ установил курс евро с 26 ноября в размере 89,888 руб.
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25 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 ноября, составляет 89,888 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,54 коп. Это автоматическое сообщение.
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25 ноября 2020 года 19:20
Сбербанк России (MOEX: SBER) завершил размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-SBER19 номинальным объемом 40 млрд рублей, разместив 45% выпуска на 18 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок проходил с 10:00 МСК 17 ноября до 15:00 МСК 19 ноября.... читать дальше
.25 ноября 2020 года 19:18
МСП банк планирует в декабре собирать заявки на субординированные облигации серии С01 объемом до 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 5,5 лет. Ориентир ставки 1-го... читать дальше
.25 ноября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 375 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5048 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4581 руб., максимальный -... читать дальше
.25 ноября 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 75,591 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2308 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,591 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.25 ноября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,9542 руб. Минимальный курс евро составил 89,725 руб.,... читать дальше
.25 ноября 2020 года 19:03
Средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 во 2-й декаде ноября выросла до 4,54% - максимума с конца июля
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) 10 российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, во 2-й декаде ноября увеличилось до 4,54% с 4,42% в 1-й декаде, сообщается в... читать дальше
.25 ноября 2020 года 19:00
Потребительские цены в РФ за неделю с 17 по 23 ноября 2020 г. повысились на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На двух предыдущих неделях инфляция также составляла по 0,2%. С начала ноября инфляция составила 0,6%, с начала года -... читать дальше
.25 ноября 2020 года 18:58
Российский рынок акций, открывшийся на позитиве, завершил среду более чем процентным ростом. Европейские фондовые рынки преимущественно снижались в ходе сессии после роста в начале торгов. Азиатские рынки акций завершили торги в зеленой зоне, в минусе - Южная... читать дальше
.25 ноября 2020 года 18:54
В ноябре индекс потребительского доверия в США снизился до 76,9 пункта с 81,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальный уровень с августа. Предварительное значение индекса... читать дальше
.25 ноября 2020 года 18:51
В 2021-2023 гг. затраты на господдержку промкластеров в РФ предварительно оцениваются в 1,6 млрд руб.
Прогнозные затраты на субсидирование из федерального бюджета проектов предприятий-участников промышленных кластеров могут составить в 2021-2023 годах 1,58 млрд рублей, сообщил замдиректора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ... читать дальше
.25 ноября 2020 года 18:46
Россия за 10 месяцев этого года произвела 6,5 млрд литров питьевой воды, что на 3% больше, чем годом ранее, сообщила в среду замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на парламентских слушаниях "О мерах по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая... читать дальше
.25 ноября 2020 года 18:39
В октябре доходы населения США снизились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минторга страны. Расходы американцев увеличились на 0,5%. Эксперты, по данным Trading Economics, не ожидали изменения доходов и прогнозировали повышение расходов... читать дальше
.25 ноября 2020 года 18:32
Запасы нефти в США упали за период с 13 ноября по 20 ноября на 754 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2180 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 754 тыс. баррелей - до 488,721 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2180 тыс. баррелей и составили 230,147 млн баррелей,... читать дальше
.25 ноября 2020 года 18:29
Октябрьские продажи новых домов в США неожиданно снизились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 999 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг страны. В сентябре, согласно пересмотренным данным, было реализовано 1,002 млн домов - это... читать дальше
.25 ноября 2020 года 18:22
Индекс потребительских настроений домохозяйств, снижение которого ускорилось в ноябре по сравнению с октябрем, опустился до минимального уровня за последние 4 года, следует из комментария Банка России. ЦБ также отмечает снижение в ноябре индекса оценки населением своего... читать дальше
.25 ноября 2020 года 18:15
Китайский автопроизводитель Great Wall, выпускающий внедорожники Haval на заводе под Тулой, планирует расширить модельный ряд на российском предприятии, сообщил председатель совета директоров Great Wall Motor Company Вэй Цзяньцзюнь. "Есть планы по расширению перечня... читать дальше
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