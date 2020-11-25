Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 222,9 млрд руб.

25 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 222,9 млрд руб.

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Сбербанк России (MOEX: SBER) завершил размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-SBER19 номинальным объемом 40 млрд рублей, разместив 45% выпуска на 18 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок проходил с 10:00 МСК 17 ноября до 15:00 МСК 19 ноября.... Сбор заявок проходил с 10:00 МСК 17 ноября до 15:00 МСК 19 ноября.... читать дальше

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МСП банк планирует в декабре собирать заявки на субординированные облигации серии С01 объемом до 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 5,5 лет. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 5,5 лет. Ориентир ставки 1-го... Ориентир ставки 1-го... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 375 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5048 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4581 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,4581 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2308 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,591 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,9542 руб. Минимальный курс евро составил 89,725 руб.,... Минимальный курс евро составил 89,725 руб.,... читать дальше

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) 10 российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, во 2-й декаде ноября увеличилось до 4,54% с 4,42% в 1-й декаде, сообщается в... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за неделю с 17 по 23 ноября 2020 г. повысились на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На двух предыдущих неделях инфляция также составляла по 0,2%. На двух предыдущих неделях инфляция также составляла по 0,2%. С начала ноября инфляция составила 0,6%, с начала года -... С начала ноября инфляция составила 0,6%, с начала года -... читать дальше

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Российский рынок акций, открывшийся на позитиве, завершил среду более чем процентным ростом. Европейские фондовые рынки преимущественно снижались в ходе сессии после роста в начале торгов. Европейские фондовые рынки преимущественно снижались в ходе сессии после роста в начале торгов. Азиатские рынки акций завершили торги в зеленой зоне, в минусе - Южная... Азиатские рынки акций завершили торги в зеленой зоне, в минусе - Южная... читать дальше

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В ноябре индекс потребительского доверия в США снизился до 76,9 пункта с 81,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальный уровень с августа. Предварительное значение индекса... Предварительное значение индекса... читать дальше

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Прогнозные затраты на субсидирование из федерального бюджета проектов предприятий-участников промышленных кластеров могут составить в 2021-2023 годах 1,58 млрд рублей, сообщил замдиректора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ... читать дальше

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Россия за 10 месяцев этого года произвела 6,5 млрд литров питьевой воды, что на 3% больше, чем годом ранее, сообщила в среду замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на парламентских слушаниях "О мерах по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая... читать дальше

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В октябре доходы населения США снизились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минторга страны. Расходы американцев увеличились на 0,5%. Эксперты, по данным Trading Economics, не ожидали изменения доходов и прогнозировали повышение расходов... Эксперты, по данным Trading Economics, не ожидали изменения доходов и прогнозировали повышение расходов... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 754 тыс. баррелей - до 488,721 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2180 тыс. баррелей и составили 230,147 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 2180 тыс. баррелей и составили 230,147 млн баррелей,... читать дальше

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Октябрьские продажи новых домов в США неожиданно снизились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 999 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг страны. В сентябре, согласно пересмотренным данным, было реализовано 1,002 млн домов - это... В сентябре, согласно пересмотренным данным, было реализовано 1,002 млн домов - это... читать дальше

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Индекс потребительских настроений домохозяйств, снижение которого ускорилось в ноябре по сравнению с октябрем, опустился до минимального уровня за последние 4 года, следует из комментария Банка России. ЦБ также отмечает снижение в ноябре индекса оценки населением своего... ЦБ также отмечает снижение в ноябре индекса оценки населением своего... читать дальше

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Китайский автопроизводитель Great Wall, выпускающий внедорожники Haval на заводе под Тулой, планирует расширить модельный ряд на российском предприятии, сообщил председатель совета директоров Great Wall Motor Company Вэй Цзяньцзюнь. "Есть планы по расширению перечня... "Есть планы по расширению перечня... читать дальше

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