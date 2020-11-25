.

5 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 26 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-548 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

.

РФ в этом сельхозгоду может вновь столкнуться с дефицитом ржи, который в прошлом году привел к резкому росту цен на нее. Россияне же могут забыть вкус ржаного хлеба, прогнозируют эксперты. "В производстве ржи мы опустились до уровня менее 2 млн тонн и превратили ее... "В производстве ржи мы опустились до уровня менее 2 млн тонн и превратили ее... читать дальше

.

Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, заявил, что в течение своих первых 100 дней пребывания на посту хочет провести иммиграционную реформу, отменить указы Дональда Трампа об окружающей среде и помочь властям штатов в борьбе с COVID-19. "Я направлю в... читать дальше

.

Цены на нефть продолжают повышаться в среду после достижения максимальных отметок с начала марта по итогам предыдущих торгов. Инвесторы сохраняют оптимизм относительно перспектив спроса в связи с новостями о разработке вакцин от коронавируса. "Рынок, уставший от... Инвесторы сохраняют оптимизм относительно перспектив спроса в связи с новостями о разработке вакцин от коронавируса. "Рынок, уставший от... читать дальше

.

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:00 мск среды 59 млн 759 тыс. 225 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 621 тыс. 345, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. На утро среды во всем мире число... На утро среды во всем мире число... читать дальше

.

Росавиация утвердила перечень региональных маршрутов, которые будут субсидироваться в 2021 году в рамках постановления правительства №1242. Приказ с перечнем опубликован на сайте ведомства. В него вошли 266 маршрутов, перевозки по ним будет выполнять 21 авиакомпания, в... Приказ с перечнем опубликован на сайте ведомства. В него вошли 266 маршрутов, перевозки по ним будет выполнять 21 авиакомпания, в... читать дальше

.

Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 89628,47 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

.

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 16746,21 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

Розничные продажи в праздничный сезон вырастут на 3,6-5,2% относительно прошлого года, прогнозирует Национальная федерация розничной торговли (NRF) США. Их общий объем может составить от $755,3 до $766,7 млрд. Данные NRF учитывают продажи в магазинах и онлайн в период с 1 ноября... читать дальше

.

Фондовый рынок США вырос по итогам торгов во вторник, при этом индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные максимумы. Помимо этого, Dow Jones впервые превысил 30000 пунктов. С начала месяца индикатор прибавил 13% и может продемонстрировать максимальный месячный... Помимо этого, Dow Jones впервые превысил 30000 пунктов. С начала месяца индикатор прибавил 13% и может продемонстрировать максимальный месячный... читать дальше

.

Цена родия поднялась в ноябре до рекордных $16,1 тыс. за унцию, сообщает Trading Economics. Это обусловлено сохраняющимся спросом на металл со стороны автомобильной отрасли из-за ужесточения стандартов выбросов в атмосферу в Европе и Азии. Родий применяется в катализаторах, в... читать дальше

.

Фондовые индексы стран Западной Европы повысились по итогам торгов во вторник после того, как Управление общих служб (GSA) США сообщило Джо Байдену, объявившему о своей победе на президентских выборах в Соединенных Штатах, о готовности начать процесс передачи власти. Как сообщил... читать дальше

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 ноября, составляет 89,8934 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,13 коп.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 ноября, составляет 75,8146 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,46 коп.

.

Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 16:30 16:30 Заявки на пособие по безработице в... Заявки на пособие по безработице в... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 48,78 пункта (1,601%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3095,84 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

.