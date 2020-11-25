.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 75,8146 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Падение российской экономики в октябре ускорилось до 4,7% - Минэкономразвития
Минэкономразвития оценивает падение ВВП РФ в октябре в 4,7% после снижения на 3% в сентябре. Основной вклад в усиление спада внесли обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство
 
Банки смогут открывать счета юрлицам удаленно с помощью биометрии
После принятия законопроекта о расширении сфер применения единой биометрической системы (ЕБС) с ее помощью банки смогут дистанционно принимать на обслуживание не только физлиц, но и юрлиц. Об этом "Известиям" заявили в "Ростелекоме". В компании...
 
Москва стала аутсайдером на рынке внутреннего туризма
Из-за новой волны ограничений в Москве на фоне пандемии россияне меньше стали посещать столицу. На неделе 16-22 ноября оборот московских отелей из категории малого и среднего бизнеса сократился на 22% относительно предыдущей недели, операторы...
 
Льготные кредиты МСП позволили сохранить 5 млн рабочих мест
Объем кредитных соглашений, заключенных предпринимателями в рамках разработанных Минэкономразвития льготных программ кредитования, составил около 1,5 трлн руб. Из них более 39 тыс. кредитных соглашений на сумму около 102 млрд - по программе...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

25 ноября 2020 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 75,8146 руб.

 0  
25 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 ноября, составляет 75,8146 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,46 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
25 ноября 2020 года 09:08
ВТБ разместит 26 ноября однодневные бонды серии КС-3-548 на 50 млрд рублей
5 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 26 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-548 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
.
25 ноября 2020 года 09:07
РФ снова может столкнуться с дефицитом ржи - эксперты
РФ в этом сельхозгоду может вновь столкнуться с дефицитом ржи, который в прошлом году привел к резкому росту цен на нее. Россияне же могут забыть вкус ржаного хлеба, прогнозируют эксперты.

"В производстве ржи мы опустились до уровня менее 2 млн тонн и превратили ее...    читать дальше
.
25 ноября 2020 года 08:59
Байден объявил о планах на ближайшие 100 дней
Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, заявил, что в течение своих первых 100 дней пребывания на посту хочет провести иммиграционную реформу, отменить указы Дональда Трампа об окружающей среде и помочь властям штатов в борьбе с COVID-19. "Я направлю в...    читать дальше
.
25 ноября 2020 года 08:53
Нефтяные цены продолжают уверенно расти
Цены на нефть продолжают повышаться в среду после достижения максимальных отметок с начала марта по итогам предыдущих торгов.

Инвесторы сохраняют оптимизм относительно перспектив спроса в связи с новостями о разработке вакцин от коронавируса. "Рынок, уставший от...    читать дальше
.
25 ноября 2020 года 08:41
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 59,7 млн
Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:00 мск среды 59 млн 759 тыс. 225 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 621 тыс. 345, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро среды во всем мире число...    читать дальше
.
25 ноября 2020 года 08:34
Росавиация утвердила маршруты для субсидирования в 2021 году
Росавиация утвердила перечень региональных маршрутов, которые будут субсидироваться в 2021 году в рамках постановления правительства №1242.

Приказ с перечнем опубликован на сайте ведомства. В него вошли 266 маршрутов, перевозки по ним будет выполнять 21 авиакомпания, в...    читать дальше
.
25 ноября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 89628,47 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 89628,47 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
.
25 ноября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 16746,21 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 16746,21 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
25 ноября 2020 года 08:27
Эксперты прогнозируют рост розничных продаж в США в праздники на 3,6-5,2%
Розничные продажи в праздничный сезон вырастут на 3,6-5,2% относительно прошлого года, прогнозирует Национальная федерация розничной торговли (NRF) США. Их общий объем может составить от $755,3 до $766,7 млрд. Данные NRF учитывают продажи в магазинах и онлайн в период с 1 ноября...    читать дальше
.
25 ноября 2020 года 08:20
Американские индексы выросли на 1,3-1,6%, Dow Jones и S&P 500 обновили максимумы
Фондовый рынок США вырос по итогам торгов во вторник, при этом индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные максимумы.

Помимо этого, Dow Jones впервые превысил 30000 пунктов. С начала месяца индикатор прибавил 13% и может продемонстрировать максимальный месячный...    читать дальше
.
25 ноября 2020 года 08:14
Родий подорожал до рекордных $16,1 тыс. за унцию
Цена родия поднялась в ноябре до рекордных $16,1 тыс. за унцию, сообщает Trading Economics. Это обусловлено сохраняющимся спросом на металл со стороны автомобильной отрасли из-за ужесточения стандартов выбросов в атмосферу в Европе и Азии. Родий применяется в катализаторах, в...    читать дальше
.
25 ноября 2020 года 08:07
Европейские рынки акций завершили торги на подъеме
Фондовые индексы стран Западной Европы повысились по итогам торгов во вторник после того, как Управление общих служб (GSA) США сообщило Джо Байдену, объявившему о своей победе на президентских выборах в Соединенных Штатах, о готовности начать процесс передачи власти. Как сообщил...    читать дальше
.
25 ноября 2020 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 89,8934 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 ноября, составляет 89,8934 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,13 коп.
.
25 ноября 2020 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 75,8146 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 ноября, составляет 75,8146 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,46 коп.
.
25 ноября 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

16:30

Заявки на пособие по безработице в...    читать дальше
.
24 ноября 2020 года 20:29
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 24 ноября растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 48,78 пункта (1,601%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3095,84 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.