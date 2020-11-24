Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,8989 руб.

24 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 734 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,8989 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,66 руб., максимальный - 76,16 руб. Было заключено 16034 сделки. Объем торгов составил 58745,44 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,105 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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