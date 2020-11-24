ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 ноября в размере 75,8146 руб.

24 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 ноября, составляет 75,8146 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,46 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 48,78 пункта (1,601%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3095,84 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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ВТБ разместил 54,08% облигаций серии Б-1-138 на 54,077 млн рублей, 78,18% выпуска серии Б-1-139 на 390,916 млн рублей, 85,26% выпуска бондов Б-1-140 на 426,301 млн рублей и 90,68% выпуска бондов Б-1-149 на 272,031 млн рублей, говорится в сообщениях кредитной... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 48979,596 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 135,501 млрд руб., или на...

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Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций НГК "Славнефть" серии 002Р объемом до 50 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-00221-A-002P-02E. Программе присвоен регистрационный номер 4-00221-A-002P-02E. В... В... читать дальше

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АО "МаксимаТелеком" полностью разместило облигации серии БО-П02 со сроком обращения 3,5 года объемом 2,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск проходил с 12 ноября по 19 ноября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,75% годовых, ей... Сбор заявок на выпуск проходил с 12 ноября по 19 ноября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,75% годовых, ей... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 168 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5472 руб. Минимальный курс юаня составил 11,496 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,496 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 591 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,1044 руб. Минимальный курс евро составил 89,8 руб.,... Минимальный курс евро составил 89,8 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 468 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,9205 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Банк "ФК Открытие" разместил 51,31% выпуска коммерческих облигаций серии 001PC-13 на 256,556 млн рублей и 60,34% выпуска облигаций серии 001PC-14 на 241,366 млн рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, срок обращения - 3... Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, срок обращения - 3... читать дальше

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В январе-сентябре 2020 года Россия снизила импорт пальмового масла и его фракций на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 750 тыс. тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В сентябре импорт сократился в годовом выражении на 5,6%,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом вслед за мировыми площадками благодаря оптимистичным новостям о разработке вакцин от коронавируса; индекс МосБиржи превысил 3095 пункта. Во вторник в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225... Во вторник в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в ноябре упал до 96,1 пункта с пересмотренных 101,4 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Ранее октябрьское значение оценивалось в 100,9 пункта. Аналитики... Аналитики... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают расти на торгах во вторник, достигнув максимальных отметок с начала марта на оптимизме в отношении спроса на энергоносители в связи с успехом сразу нескольких фармацевтических компаний в разработке вакцин от COVID-19. При этом Brent... читать дальше

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Московская биржа" зарегистрировала два выпуска 10-летних биржевых облигаций НК "Роснефть" серий 003Р-01 и 003Р-02 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-01-00122-A-003P и... Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-01-00122-A-003P и... читать дальше

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Китайский производитель электроники Xiaomi Corp. увеличил выручку в третьем квартале на 34,5% - до 72,16 млрд юаней (около $11 млрд) по сравнению с 53,7 млрд юаней за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе компании. Это максимальный скачок более чем за два... читать дальше

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Биткойн продолжает дорожать, его курс поднялся выше отметки в $19 тыс. впервые за последние три года. Криптовалюта торгуется сейчас в районе $19,385 тыс., что на 5,2% превышает уровень на закрытие предыдущего дня, по данным CoinDesk. Это очень близко к историческому... Криптовалюта торгуется сейчас в районе $19,385 тыс., что на 5,2% превышает уровень на закрытие предыдущего дня, по данным CoinDesk. Это очень близко к историческому... читать дальше

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