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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 110,1 млрд руб.
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24 ноября 2020 года 10:43
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 110,1 млрд руб.
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24 ноября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 110,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 105,4 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 468 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,9205 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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Индекс потребительского доверия в США в ноябре упал до 96,1 пункта с пересмотренных 101,4 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Ранее октябрьское значение оценивалось в 100,9 пункта. Аналитики... читать дальше
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.24 ноября 2020 года 18:14
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