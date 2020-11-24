Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3198 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1717,54 млрд руб.

24 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 ноября составили по Российской Федерации 3198 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2988,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3276,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3080,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 24 ноября составили 1717,54 млрд руб. против 1712,96965 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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