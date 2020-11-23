Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,98 пункта (0,13%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3047,06 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 48844,095 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 339,016 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1960 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,919 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1490 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,1566 руб. Минимальный курс евро составил 89,7175 руб.,... Минимальный курс евро составил 89,7175 руб.,... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 246 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5637 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5181 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,5181 руб., максимальный -... читать дальше

.

Курс биткойна в конце прошлой недели поднялся выше $18 тыс. и продолжает оставаться близко к рекордному уровню в понедельник. Подъем обусловлен новой группой покупателей, которые ищут возможности для получения прибыли, пишет The Wall Street... Подъем обусловлен новой группой покупателей, которые ищут возможности для получения прибыли, пишет The Wall Street... читать дальше

.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 29-го купона облигаций 30-й и 34-й серий в размере 4,99% годовых, говорится в сообщениях эмитента. "ФСК ЕЭС" в декабре 2013 года разместила облигации 30-й и 34-й серий на общую сумму 24 млрд рублей. Ставка 1-го купона... "ФСК ЕЭС" в декабре 2013 года разместила облигации 30-й и 34-й серий на общую сумму 24 млрд рублей. Ставка 1-го купона... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги снижением индексов Мосбиржи и РТС на 0,13-0,47% на фоне выросших внешних площадок и нефти на ожиданиях вакцинации от COVID-19. По итогам торгов в понедельник преобладала позитивная динамика индексов в Азии (Япония не работает в связи с... По итогам торгов в понедельник преобладала позитивная динамика индексов в Азии (Япония не работает в связи с... читать дальше

.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) планирует создать медицинский проездной (IATA Travel Pass), который, как ожидается, будет способствовать безопасному открытию границ. "Государства начинают использовать тестирование в качестве средства ограничения... "Государства начинают использовать тестирование в качестве средства ограничения... читать дальше

.

В оперативном штабе РФ по борьбе с корнавирусной инфекцией заявили об отсутствии на федеральном уровне планов введения дополнительных ограничений из-за COVID-19. "На федеральном уровне введение дополнительных ограничительных мер в настоящий момент не планируется", -... "На федеральном уровне введение дополнительных ограничительных мер в настоящий момент не планируется", -... читать дальше

.

Б завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К276 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 4,50% выпуска на 900 млн рублей, говорится в сообщении банка. Ставка купона установлена в размере 3,96% годовых. Ставка купона установлена в размере 3,96% годовых. Срок обращения облигаций согласно... Срок обращения облигаций согласно... читать дальше

.

Цены на нефть растут в ходе торгов в понедельник на фоне оптимизма в связи с новостями о нескольких вакцинах от коронавирусной инфекции COVID-19. Американская Pfizer Inc. и германская BioNTech в минувшую пятницу подали запрос на экстренное использование в США их вакцины... Американская Pfizer Inc. и германская BioNTech в минувшую пятницу подали запрос на экстренное использование в США их вакцины... читать дальше

.

В третьем квартале 2020 г. глобальный объем дивидендов упал на 14,3% в годовом сравнении и составил около $330 млрд. Это стало минимумом с 2016 года, на фоне негативных последствий пандемии коронавируса для многих компаний, следует из данных Janus Henderson... читать дальше

.

Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в понедельник на фоне оптимистичных новостей, касающихся разработки вакцины от коронавируса. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:56 мск поднялся на 288,76 пункта (0,99%) и составил 29552,24... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:56 мск поднялся на 288,76 пункта (0,99%) и составил 29552,24... читать дальше

.

В 2020 году спад экономики Литвы составит 2%, прогнозирует Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По ее оценкам, ВВП Литвы вырастет в 2021 г. на 2,7%. По мнению экспертов организации, высказанному в обозрении ОЭСР по Литве, в долгосрочной... По мнению экспертов организации, высказанному в обозрении ОЭСР по Литве, в долгосрочной... читать дальше

.

Рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса должны быть закреплены в качестве обязательных санитарных правил для работодателей, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Вопрос закрепления в качестве санитарных правил, обязательных к исполнению, важен,... "Вопрос закрепления в качестве санитарных правил, обязательных к исполнению, важен,... читать дальше

.