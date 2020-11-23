Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,8251 руб.

23 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2259 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,8251 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,5675 руб., максимальный - 76,145 руб. Было заключено 17036 сделок. Объем торгов составил 53961,51 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,845 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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