Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 23 ноября составил 75,76 руб.

23 ноября. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенныйдоллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3550 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,76 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара упал на 2520 пунктов.

Минимальная цена 75,5725 руб., максимальная - 76,1325 руб. Было заключено 18852 сделки. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 62875 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,705 руб. за

С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.

Источник данных - Московская биржа.

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