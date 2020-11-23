.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 23 ноября составил 75,76 руб.
.
23 ноября 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 23 ноября составил 75,76 руб.
|0
23 ноября. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3550 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,76 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара упал на 2520 пунктов. Минимальная цена 75,5725 руб., максимальная - 76,1325 руб. Было заключено 18852 сделки. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 62875 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,705 руб. за доллар. С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
23 ноября 2020 года 20:30
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,98 пункта (0,13%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3047,06 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше
.23 ноября 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 23 ноября выросла на 0,70% и составила 48844,095 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 48844,095 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 339,016 млрд руб., или на...
.23 ноября 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 75,919 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1960 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,919 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.23 ноября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1490 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,1566 руб. Минимальный курс евро составил 89,7175 руб.,... читать дальше
.23 ноября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 246 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5637 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5181 руб., максимальный -... читать дальше
.23 ноября 2020 года 19:03
Курс биткойна в конце прошлой недели поднялся выше $18 тыс. и продолжает оставаться близко к рекордному уровню в понедельник. Подъем обусловлен новой группой покупателей, которые ищут возможности для получения прибыли, пишет The Wall Street... читать дальше
.23 ноября 2020 года 19:01
ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 29-го купона облигаций 30-й и 34-й серий в размере 4,99% годовых, говорится в сообщениях эмитента. "ФСК ЕЭС" в декабре 2013 года разместила облигации 30-й и 34-й серий на общую сумму 24 млрд рублей. Ставка 1-го купона... читать дальше
.23 ноября 2020 года 18:54
Рынок акций РФ завершил торги снижением индексов Мосбиржи и РТС на 0,13-0,47% на фоне выросших внешних площадок и нефти на ожиданиях вакцинации от COVID-19. По итогам торгов в понедельник преобладала позитивная динамика индексов в Азии (Япония не работает в связи с... читать дальше
.23 ноября 2020 года 18:43
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) планирует создать медицинский проездной (IATA Travel Pass), который, как ожидается, будет способствовать безопасному открытию границ. "Государства начинают использовать тестирование в качестве средства ограничения... читать дальше
.23 ноября 2020 года 18:37
Введение дополнительных ограничительных мер по коронавирусу на федеральном уровне сейчас не планируется - оперштаб
В оперативном штабе РФ по борьбе с корнавирусной инфекцией заявили об отсутствии на федеральном уровне планов введения дополнительных ограничений из-за COVID-19. "На федеральном уровне введение дополнительных ограничительных мер в настоящий момент не планируется", -... читать дальше
.23 ноября 2020 года 18:36
Б завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К276 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 4,50% выпуска на 900 млн рублей, говорится в сообщении банка. Ставка купона установлена в размере 3,96% годовых. Срок обращения облигаций согласно... читать дальше
.23 ноября 2020 года 18:29
Цены на нефть растут в ходе торгов в понедельник на фоне оптимизма в связи с новостями о нескольких вакцинах от коронавирусной инфекции COVID-19. Американская Pfizer Inc. и германская BioNTech в минувшую пятницу подали запрос на экстренное использование в США их вакцины... читать дальше
.23 ноября 2020 года 18:20
В третьем квартале 2020 г. глобальный объем дивидендов упал на 14,3% в годовом сравнении и составил около $330 млрд. Это стало минимумом с 2016 года, на фоне негативных последствий пандемии коронавируса для многих компаний, следует из данных Janus Henderson... читать дальше
.23 ноября 2020 года 18:11
Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в понедельник на фоне оптимистичных новостей, касающихся разработки вакцины от коронавируса. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:56 мск поднялся на 288,76 пункта (0,99%) и составил 29552,24... читать дальше
.23 ноября 2020 года 18:03
В 2020 году спад экономики Литвы составит 2%, прогнозирует Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По ее оценкам, ВВП Литвы вырастет в 2021 г. на 2,7%. По мнению экспертов организации, высказанному в обозрении ОЭСР по Литве, в долгосрочной... читать дальше
.23 ноября 2020 года 17:50
Рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса должны быть закреплены в качестве обязательных санитарных правил для работодателей, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Вопрос закрепления в качестве санитарных правил, обязательных к исполнению, важен,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.