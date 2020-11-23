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23 ноября 2020 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5673 руб.
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23 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 93 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5673 руб. Минимальный курс юаня составил 11,55 руб., максимальный - 11,6199 руб. Было заключено 50 сделок. Объем торгов составил 293,55 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5574 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.23 ноября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1490 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,1566 руб. Минимальный курс евро составил 89,7175 руб.,... читать дальше
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Курс биткойна в конце прошлой недели поднялся выше $18 тыс. и продолжает оставаться близко к рекордному уровню в понедельник. Подъем обусловлен новой группой покупателей, которые ищут возможности для получения прибыли, пишет The Wall Street... читать дальше
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.23 ноября 2020 года 18:43
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) планирует создать медицинский проездной (IATA Travel Pass), который, как ожидается, будет способствовать безопасному открытию границ. "Государства начинают использовать тестирование в качестве средства ограничения... читать дальше
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В оперативном штабе РФ по борьбе с корнавирусной инфекцией заявили об отсутствии на федеральном уровне планов введения дополнительных ограничений из-за COVID-19. "На федеральном уровне введение дополнительных ограничительных мер в настоящий момент не планируется", -... читать дальше
.23 ноября 2020 года 18:36
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.23 ноября 2020 года 17:50
Рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса должны быть закреплены в качестве обязательных санитарных правил для работодателей, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Вопрос закрепления в качестве санитарных правил, обязательных к исполнению, важен,... читать дальше
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