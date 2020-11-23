Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 105,4 млрд руб.

23 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 105,4 млрд руб.

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2186 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,8964... читать дальше

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Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, сегодня утром обновил максимум с февраля и подошел к рубежу 3100 пунктов на фоне подъема внешних рынков на ожиданиях скорой вакцинации от COVID-19. К 10:23 мск индекс МосБиржи составил 3088,4 пункта... К 10:23 мск индекс МосБиржи составил 3088,4 пункта... читать дальше

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ЦБ РФ 19 ноября продал валюту на 6,6 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 6,4 млрд рублей. Днем ранее объем продаж валюты составил 6,4 млрд рублей. Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на... Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на... читать дальше

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В третьем квартале 2020 года ВВП Сингапура вырос на 9,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательны данные министерства торговли и промышленности Сингапура. Ранее сообщалось о росте экономики страны на 7,9% по сравнению с предыдущими тремя... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1627 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,9523... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 40,86 пункта (1,339%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3091,9 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 21,13 пункта (1,673%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 21,13 пункта (1,673%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Доллар и евро снижаются в начале торгов на "Московской бирже". Рубль растет к бивалютной корзине на фоне повышения нефтяных цен. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 75,9523... В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 75,9523... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 105,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал на позитиве вслед за мировыми площадками на оптимизме по поводу вакцин от COVID-19. Европейские рынки акций завершили пятницу в плюсе. Европейские рынки акций завершили пятницу в плюсе. Американские фондовые индексы снизились по итогам предыдущих торгов на... Американские фондовые индексы снизились по итогам предыдущих торгов на... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,73/77,86 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 10 коп., Cредний курс продажи...

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует падение ВВП Азербайджана в 2020 году на 4,3% вместо 4,2% в июльском прогнозе, при этом ожидания агентства по росту в 2021 году слегка улучшились. В сообщении Fitch отмечается, что сокращение ВВП в 2020 году... В сообщении Fitch отмечается, что сокращение ВВП в 2020 году... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 ноября составили по Российской Федерации 3276,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3080,1 млрд руб. На... На... читать дальше

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Доллар США дешевеет относительно основных мировых валют в понедельник на фоне возросшего аппетиту к риску на мировых рынках благодаря новостям о возможности скорого старта вакцинации от COVID-19 в Штатах. Руководитель американской государственной программы по подготовке... Руководитель американской государственной программы по подготовке... читать дальше

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АО "ДОМ.РФ" определило ставку 28-31-го купонов облигаций серии А30 в размере 5,05% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила облигации серии А30 объемом 6 млрд рублей в апреле 2014 года. Купоны - квартальные, ставка текущего купона - 8,3% годовых. По... Компания разместила облигации серии А30 объемом 6 млрд рублей в апреле 2014 года. Купоны - квартальные, ставка текущего купона - 8,3% годовых. По... читать дальше

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азпромбанк (ГПБ) полностью разместил 10-летние облигации с офертой через 3,5 года серии 001P-18P объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на выпуск прошел 17 ноября. Изначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 6,10% годовых, в ходе... Сбор заявок на выпуск прошел 17 ноября. Изначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 6,10% годовых, в ходе... читать дальше

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В октябре 2020 года объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом составил чуть более 588 тыс. единиц, что на 11,7% больше, чем год назад, говорится в обзоре аналитического агентства "Автостат". В марочной структуре этого рынка лидерство по-прежнему... В марочной структуре этого рынка лидерство по-прежнему... читать дальше

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