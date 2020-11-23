Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3276,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1712,97 млрд руб.

23 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 ноября составили по Российской Федерации 3276,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3080,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3332,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3125,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 ноября составили 1712,97 млрд руб. против 1707,06475 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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